العسل مع الماء الدافئ والليمون في الصباح.. 7 فوائد و6 محاذير

لماذا يفضل خلط العسل مع الماء الدافئ وليس المغلي؟

تحتوي المواد الطبيعية على أسرار علاجية وجمالية كثيرة، والعسل والليمون من أغنى هذه المواد بالفوائد.. فما فوائد العسل مع الماء الدافئ والليمون؟

يحتوي العسل على مكونات عديدة، وتعد السكريات التي تشمل الجلوكوز والفركتوز المكوّن الأساس التي تعطيه المذاق الحلو، كما يحتوي على الماء والبروتينات، الفيتامينات، المعادن، والأنزيمات والفلافونويد.

أما الليمون، فهو من أغنى المصادر بفيتامين ج، إضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. كما يحتوي الليمون على حمض السيتريك والفلافونويد اللذين يساعدان على منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون

وإضافة إلى الطعم اللذيذ للعسل، يرصد موقع "ويب طب" الطبي، 7 فوائد صحية وعلاجية للعسل، كما أن خلطه مع الماء والليمون يسهم في تعزيز هذه الفوائد، وهي:

1. خفض الوزن

على الرغم من احتواء العسل على كميات كبيرة من السكريات، إلا أن خلط الماء الدافئ مع العسل والليمون قد يسهم في خفض الوزن، حيث يكون للخليط تأثير أكبر على سرعة حرق الدهون وفقدان الوزن، وتكون الاستفادة الأكبر عند شرب الخليط على معدة فارغة في الصباح الباكر عند الاستيقاظ.

يعد هذا الخليط بديلاً ممتازاً للمشروبات المحلاة المصنّعة التي تحتوي على كميات كبيرة من سكر المائدة الضار استهلاكه بكثرة.

2. تحسين عمل الجهاز الهضمي

شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث يمتلك العسل مجموعة من الخصائص المطهرة ويساعد على التخفيف من حموضة المعدة.

قد يساعد العسل في المحافظة على تنظيم عمل القولون والإخراج.

وقد يساعد العسل والليمون مع الماء الدافئ في تخليص القولون من الغازات المزعجة، ومشكلة الإمساك، لأن الخليط يعمل على ترطيب الجسم وتليين الأمعاء وتنظيم حركتها.

3. تقوية الجهاز المناعي

يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا كتأثير المضادات الحيوية، ففي دراسة بيّنت أن عسل المانوكا قد يساعد على التخلص من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

من ناحية أخرى، فإن العسل والليمون مصدران غنيان جداً بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة على التقليل من خطر الجلطات القلبية والدماغية، وبعض أنواع السرطان.

4. تخفيف السعال

أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام العسل كمنتج مضاد للسعال، فقد تبين أن العسل يقلل السعال أثناء النوم، وخاصة عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

مع التحذير بعدم استخدام العسل للأطفال أقل من عمر السنة.

5. مكافحة الدهون الضارة

يمكن أن يقلل العسل مع الماء من الكوليستيرول الضار(LDL) ويرفع من مستوى الكولسترول النافع(HDL).

كما قد يساعد على التقليل من الدهون الثلاثية التي تزيد خطر الأمراض القلبية.

6. الحد من مشكلة حب الشباب

إن استخدام العسل والليمون للبشرة يقلل من مشكلة حب الشباب، فالليمون يساعد على إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة منها.

إضافة إلى ذلك يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتريا ويحتوي على الفيتامينات والمواد التي تسهم في الحفاظ على نضارة البشرة.

7. مغذٍ للشعر

يمكن استخدام العسل والليمون للشعر، فالعسل يعمل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على نعومة الشعر، ويسهم الليمون في التخلص من قشرة الرأس والحد من تساقط الشعر.

وصفة العسل مع الماء والليمون

للحصول على فوائد العسل مع الماء الدافئ والليمون يمكن تحضير الوصفة كالآتي:

1. أحضر كوبين من الماء الدافئ وليس المغلي؛ لأن العسل قد يفقد خصائصه الغذائية في الماء المغلي.

2. أضف ملعقتين صغيرتين من العسل إلى الماء الدافئ.

3. أضف عصير الليمون إلى الخليط.

6 محاذير لتناول العسل

كما لكل شيء فائدة فهناك أضرار في حال عدم التوازن في استهلاكها، وكذلك العسل، فإليك بعض النصائح والتحذيرات عند تناول العسل يجب التنويه لها:

1. احرص على اختيار العسل ذي الجودة العالية؛ لضمان عدم خلطه بالسكريات الصناعية.

2. تناول العسل باتزان، ولا تنس أنه عالي السعرات الحرارية والسكريات.

3. تجنب إعطاء العسل للأطفال أقل من عمر سنة، بسبب خطر التسمّم السجقي (Botulism toxin).

4. تجنب تناول العسل في حال كنت تعاني الحساسية تجاه حبوب اللقاح؛ لأن العسل يصنع في الأصل من حبوب اللقاح.

5. يعد العسل بشكل عام آمنا على الحامل والمرضع عند تناوله مع الطعام بكميات قليلة، لكن يكون الحذر عند استعماله لسبب علاجي فيجب استشارة الطبيب لعدم وجود دراسات كافية.

6. بالنسبة لمرضى السكري، على الرغم من وجود دراسات وأبحاث تبين الآثار الإيجابية للعسل على مرضى السكري، إلا أنها ما زالت غير مثبتة ومؤكدة.