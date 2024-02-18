"التعليم" لرافضي حركة النقل: انسحبوا من الآن قبل إغلاق النظام الخميس

إحالة من لم يحدّثوا بياناتهم لجهة الاختصاص للتعامل معهم وفق الأنظمة

حذرت وزارة التعليم منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ممن لم يحدّثوا بياناتهم قبل إغلاق نظام نور الخميس المقبل بإحالتهم إلى جهة الاختصاص للتعامل معهم وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك.



ونوهت الوزارة في إيضاحات هامة حول حركة النقل1441 إلى أنه سيغلق نظام نور بعد غد الخميس 26 الشهر الجاري في كل ما يخص خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها.



وشددت الوزارة في هذا الصدد على أنه لا يمكن إدخال الرغبات أو أي طلب تعديل بعد إغلاق النظام الخميس المقبل 26 الجاري لطالبي النقل، وعدم قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة، مشيرة بأنه يمكن الانسحاب من الحركة الآن عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام، مؤكدة بأن سلامة البيانات المدونة من مسؤولية المتقدمين .



وأشارت إلى أنه يتوجب على المتقدمين اعتماد طلب التعديل بالدخول إلى "خيارات" وعدم تركه معلقًا، مع ضرورة طباعة استمارة النقل والإقرار حسب التاريخ المحدد لها وختمها والاحتفاظ بها بعد رفعها على النظام بأن التعامل مع الأداء الوظيفي والغياب كما هو مرصود بالنظام لحظة الإغلاق، وفي حالة عدم صحتهما، يجب مراجعة جهة الاختصاص قبل إغلاق النظام.



وكانت وزارة التعليم قد حددت 9 شعبان المقبل موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من 9 – 18 شعبان المقبل، ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيًّا) خلال الفترة من 26 – 30 شعبان.



كما تم تحديد يوم 19 شوال المقبل موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من 10- 23 ذي القعدة المقبل، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4 ذي القعدة ١٤٤١هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 26 ذي الحجة 1441هـ.