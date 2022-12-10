"احتجاجات الغضب العربية" تهدي القدس شهيدًا و300 مصاب وتصفع قرار "ترامب"

من فلسطين للقاهرة وطرابلس وعمان حتى إندونيسيا.. "ما بدنا كلام فاضي بدنا كلاشينكوف"

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد شخص جنوبي قطاع غزة، وإصابة أكثر من 300 شخص في مدن الضفة والقدس وغزة، بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز؛ وذلك بعدما خرج المئات من الجوامع بعد صلاة الجمعة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس".

وشهدت مدن (القدس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وغزة) اليوم الجمعة، مسيرات احتجاجية تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بعض المناطق.

وحسب "سكاي نيوز"، اعتدت القوات الإسرائيلية على عشرات المعتصمين أمام باب العامود في القدس، وشهدت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، استنفاراً للجيش الإسرائيلي منذ صباح الجمعة؛ حيث نصب الجنود خياماً واعتلى العشرات منهم التلال، ويطلق الجنود الإسرائيليون على فترات رصاصاً مطاطياً على المحتجين.

وفي الخليل أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية؛ حسب مراسل ومصادر "سكاي نيوز عربية".. وفي جنوبي مدينة نابلس أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أنها في حالة تأهب تحسباً لأي اضطرابات في المدن الفلسطينية، في الجمعة الأولى بعد الإعلان الأمريكي.

ووفق "رويترز"؛ فقد خرج آلاف المحتجين في أنحاء العالم العربي والإسلامي إلى الشوارع، اليوم الجمعة؛ للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وغضبهم من الخطوة الأمريكية.

ومع انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، شَقّ المصلون طريقهم صوب أبواب البلدة القديمة ورددوا هتافات "القدس لنا.. القدس عاصمتنا" و"ما بدنا كلام فاضي بدنا كلاشينكوف"، ووقعت بعض المواجهات بين المحتجين والشرطة.

وفي غزة ترددت عبر مكبرات الصوت في المساجد دعواتٌ للمصلين للاحتجاج، وأحرق عشرات الشباب إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتَحَرّك المئات باتجاه الحدود مع إسرائيل.

ودعت "حماس" إلى انتفاضة جديدة على غرار الانتفاضة الأولى (1987- 1993)، والانتفاضة الثانية (2000- 2005) اللتيْن أسفرتا عن مقتل آلاف الفلسطينيين وأكثر من 1000 إسرائيلي.

وقال القيادي في حركة حماس، فتحي حماد؛ بينما كان محتجون يُحرقون صوراً لترامب في غزة: "مَن ينقل سفارته إلى مدينة القدس المحتلة يصبح عدواً للشعب الفلسطيني، ويصبح هدفاً للفصائل الفلسطينية"، وتابع: "نعلن انتفاضة حتى تحرير القدس وكل فلسطين".

وعلى مدى عقود أحجمت واشنطن -مثل غالبية المجتمع الدولي- عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ معتبرة أن تحديد وضعها يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام فلسطينية إسرائيلية، ولا توجد أي سفارات لدول أخرى في القدس، وتقول إدارة ترامب: إن عملية السلام باتت في النزع الأخير، وإن على طرفيْ النزاع التخلي عن السياسات المتقادمة حتى يتمكّنا من إحراز تقدم في العملية.

وفي رام الله، مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين: إن موقف ترامب إساءة للإسلام والمسيحية على السواء؛ مضيفاً: "أمريكا ارتضت لنفسها أن تنتخب رئيساً يضعها في عداء مع المسلمين والمسيحيين جميعاً".

وفي القاهرة عاصمة مصر، احتشد مئات المتظاهرين داخل الجامع الأزهر وفي ساحته، ورددوا هتافات بينها "القدس عربية" و"يا ترامب يا جبان الشعب العربي في كل مكان"، ووصف خطيب صلاة الجمعة في الجامع الأزهر اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس بأنه قرار إرهابي، وأنها ستكون مستوطنة أمريكية تضاف إلى المستوطنات الإسرائيلية هناك.

وخرج الآلاف إلى الشوارع في ماليزيا وإندونيسيا أيضاً اللتين تقطنهما غالبية مسلمة، وعززت السلطات في البلدين إجراءات الأمن حول سفارتيْ الولايات المتحدة.

فيما خرج المئات من المواطنين الليبيين في احتجاجات وسط العاصمة الليبية طرابلس، اليوم؛ تنديداً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، وحمَل المئات -عقب خروجهم من صلاة الجمعة بمناطق في قلب العاصمة- صوراً ولافتات للمسجد الأقصى، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

وفي الأردن خرج أكثر من 20 ألف شخص في العاصمة عمان ومدن أخرى؛ تنديداً بقرار الرئيس الأمريكي؛ في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان؛ وسط شعارات منددة بقرار ترامب، على ما أفادت به "فرانس برس" ومسؤولون.

وفي باكستان شهدت المدن الباكستانية اليوم احتجاجات شعبية مناهضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وانطلقت المظاهرات بعد صلاة الجمعة في المدن الرئيسية للبلاد ، بما فيها العاصمة الاتحادية إسلام آباد وعواصم الأقاليم كراتشي ولاهور وبيشاور كويتا وغيرها من المدن الكبرى مثل مولتان وكوجرانواله وفيصل آباد، بالإضافة إلى مدينة مظفرآباد عاصمة الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير.

كان "ترامب" قد أعلن -قبل يومين- اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكد نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، وأدى ذلك إلى موجة تنديد دولي، فيما تتأهب إسرائيل إلى اندلاع اضطرابات في كل المدن الفلسطينية، بعد دعوة الفصائل.

وأصيب، أمس الخميس، ما لا يقل عن 31 فلسطينياً في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، كما وقعت احتجاجات في الأردن وتركيا وباكستان وتونس.