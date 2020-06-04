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لتخفيف الزحام .. "الإسلامية" تعتمد 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة

بمناطق المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الوزارة لمنع تفشي كورونا

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (3869) مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً اعتباراً من يوم غد الجمعة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441هـ وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60, الحدود الشمالية 121.

فيما دعت الوزارة أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ــ رعاها الله ــ لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتخفيف الزحام .. "الإسلامية" تعتمد 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة
سبق

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (3869) مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً اعتباراً من يوم غد الجمعة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441هـ وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60, الحدود الشمالية 121.

فيما دعت الوزارة أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ــ رعاها الله ــ لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:23 PM

لتخفيف الزحام .. "الإسلامية" تعتمد 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة

بمناطق المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الوزارة لمنع تفشي كورونا

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عبدالله العنزي - الرياض
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اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (3869) مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً اعتباراً من يوم غد الجمعة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441هـ وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60, الحدود الشمالية 121.

فيما دعت الوزارة أئمة المساجد إلى الاستفادة من الخطب التي أعدتها الوزارة بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ــ رعاها الله ــ لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

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