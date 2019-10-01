النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. "البيئة" تدعو 154 مرشحاً لاستكمال اجراءات التعاقد

المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 154 متقدماً على وظائفها المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 10 أيام، اعتباراً من تاريخ 7/ 2/ 1441هـ.

وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي أنه في حال وجود أية استفسارات يمكن للمتقدمين الاتصال بالهاتف رقم (0112038888) تحويلة (1480) أو (1384)، ولمعرفة أسماء المتقدمين يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. "البيئة" تدعو 154 مرشحاً لاستكمال اجراءات التعاقد
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 154 متقدماً على وظائفها المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 10 أيام، اعتباراً من تاريخ 7/ 2/ 1441هـ.

وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي أنه في حال وجود أية استفسارات يمكن للمتقدمين الاتصال بالهاتف رقم (0112038888) تحويلة (1480) أو (1384)، ولمعرفة أسماء المتقدمين يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
07:43 PM

بالأسماء.. "البيئة" تدعو 154 مرشحاً لاستكمال اجراءات التعاقد

المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,244

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 154 متقدماً على وظائفها المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 10 أيام، اعتباراً من تاريخ 7/ 2/ 1441هـ.

وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي أنه في حال وجود أية استفسارات يمكن للمتقدمين الاتصال بالهاتف رقم (0112038888) تحويلة (1480) أو (1384)، ولمعرفة أسماء المتقدمين يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,391
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,012

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة