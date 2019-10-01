بالأسماء.. "البيئة" تدعو 154 مرشحاً لاستكمال اجراءات التعاقد

المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 154 متقدماً على وظائفها المعلن عنها في عدة مناطق يوم 15/ 10/ 1440هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 10 أيام، اعتباراً من تاريخ 7/ 2/ 1441هـ.

وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي أنه في حال وجود أية استفسارات يمكن للمتقدمين الاتصال بالهاتف رقم (0112038888) تحويلة (1480) أو (1384)، ولمعرفة أسماء المتقدمين يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages