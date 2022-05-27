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أول رد من باريس على الحكم بإعدام 3 فرنسيين بالعراق

بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وأمامهم 30 يومًا

سجّلت فرنسا أول رد رسمي على الحُكم الصادر من القضاء العراقي بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي؛ مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم الاثنين: إنها "تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ؛ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية"؛ وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".

وتابعت "أنها تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لتنظيم داعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق".

وكانت محكمة عراقية قد حكمت -في وقت سابق أمس الأحد- بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أُدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي، القول أن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام، بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأمامهم 30 يومًا للاستئناف على الحكم.

وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم هم: "كيفن جونوت، وليونارد لوبيز، وسالم ماشو"، وكان قد تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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أول رد من باريس على الحكم بإعدام 3 فرنسيين بالعراق
سبق

سجّلت فرنسا أول رد رسمي على الحُكم الصادر من القضاء العراقي بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي؛ مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم الاثنين: إنها "تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ؛ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية"؛ وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".

وتابعت "أنها تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لتنظيم داعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق".

وكانت محكمة عراقية قد حكمت -في وقت سابق أمس الأحد- بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أُدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي، القول أن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام، بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأمامهم 30 يومًا للاستئناف على الحكم.

وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم هم: "كيفن جونوت، وليونارد لوبيز، وسالم ماشو"، وكان قد تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:55 AM

أول رد من باريس على الحكم بإعدام 3 فرنسيين بالعراق

بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وأمامهم 30 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت فرنسا أول رد رسمي على الحُكم الصادر من القضاء العراقي بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي؛ مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم الاثنين: إنها "تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ؛ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية"؛ وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".

وتابعت "أنها تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لتنظيم داعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق".

وكانت محكمة عراقية قد حكمت -في وقت سابق أمس الأحد- بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أُدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي، القول أن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام، بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأمامهم 30 يومًا للاستئناف على الحكم.

وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم هم: "كيفن جونوت، وليونارد لوبيز، وسالم ماشو"، وكان قد تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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