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ماذا قال وزيرا التجارة والاتصالات عن إطلاق "منطقة الخمرة اللوجستية"؟

عقب تدشين "العامودي" لها في جدة كمنصة إستراتيجية وفق خطة شاملة

أشاد وزير الاتصالات عبدالله السواحة، عبر حسابه في تويتر، بمنطقة الخمرة التي أعلن عنها وزير النقل اليوم في المؤتمر اللوجستي الثالث.

وقال "السواحة": "بلا شك أن إطلاق منطقة "‫الخمرة" اللوجستية سيشكل بيئة محفّزة لنمو الاقتصاد الرقمي للمملكة والمنظومة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية" .

‏وأضاف: "هذه المنطقة تمثل اليوم فرصة استثمارية أخرى في القطاع اللوجستي، نبارك للوطن هذه الإنجازات المتواصل".

من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه في تويتر إن منطقة "الخمرة" اللوجستية ستسهم بنمو تدفق مختلف البضائع والموارد من مناطق الإنتاج ونقاط التوريد إلى الأسواق ونقاط التصدير بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تحسين موقع المملكة على مؤشر التبادل عبر الحدود ورفع تنافسيتها الاستثمارية.


يشار إلى أن منطقة الخمرة جنوب محافظة جدة تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية، التي ستطلق خلال الفترة القادمة عبر إستراتيجية وخطة شاملة أُعدت لها مسبقًا، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وزير الاتصالات الخمرة المؤتمر اللوجستي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا قال وزيرا التجارة والاتصالات عن إطلاق "منطقة الخمرة اللوجستية"؟
سبق

أشاد وزير الاتصالات عبدالله السواحة، عبر حسابه في تويتر، بمنطقة الخمرة التي أعلن عنها وزير النقل اليوم في المؤتمر اللوجستي الثالث.

وقال "السواحة": "بلا شك أن إطلاق منطقة "‫الخمرة" اللوجستية سيشكل بيئة محفّزة لنمو الاقتصاد الرقمي للمملكة والمنظومة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية" .

‏وأضاف: "هذه المنطقة تمثل اليوم فرصة استثمارية أخرى في القطاع اللوجستي، نبارك للوطن هذه الإنجازات المتواصل".

من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه في تويتر إن منطقة "الخمرة" اللوجستية ستسهم بنمو تدفق مختلف البضائع والموارد من مناطق الإنتاج ونقاط التوريد إلى الأسواق ونقاط التصدير بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تحسين موقع المملكة على مؤشر التبادل عبر الحدود ورفع تنافسيتها الاستثمارية.


يشار إلى أن منطقة الخمرة جنوب محافظة جدة تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية، التي ستطلق خلال الفترة القادمة عبر إستراتيجية وخطة شاملة أُعدت لها مسبقًا، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:23 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:52 PM

ماذا قال وزيرا التجارة والاتصالات عن إطلاق "منطقة الخمرة اللوجستية"؟

عقب تدشين "العامودي" لها في جدة كمنصة إستراتيجية وفق خطة شاملة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,554

أشاد وزير الاتصالات عبدالله السواحة، عبر حسابه في تويتر، بمنطقة الخمرة التي أعلن عنها وزير النقل اليوم في المؤتمر اللوجستي الثالث.

وقال "السواحة": "بلا شك أن إطلاق منطقة "‫الخمرة" اللوجستية سيشكل بيئة محفّزة لنمو الاقتصاد الرقمي للمملكة والمنظومة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية" .

‏وأضاف: "هذه المنطقة تمثل اليوم فرصة استثمارية أخرى في القطاع اللوجستي، نبارك للوطن هذه الإنجازات المتواصل".

من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه في تويتر إن منطقة "الخمرة" اللوجستية ستسهم بنمو تدفق مختلف البضائع والموارد من مناطق الإنتاج ونقاط التوريد إلى الأسواق ونقاط التصدير بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تحسين موقع المملكة على مؤشر التبادل عبر الحدود ورفع تنافسيتها الاستثمارية.


يشار إلى أن منطقة الخمرة جنوب محافظة جدة تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية، التي ستطلق خلال الفترة القادمة عبر إستراتيجية وخطة شاملة أُعدت لها مسبقًا، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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