"آل عدالة" إلى رتبة "نقيب"

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية الملازم أول، أحمد بن سعيد آل عدالة، أحد منسوبي حرس الحدود بالجبيل، إلى رتبة "نقيب".

وأعرب النقيب "آل عدالة" عن سعادته بالترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنّئ "آل عدالة" على الترقية، متمنية له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.