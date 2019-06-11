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"آل عدالة" إلى رتبة "نقيب"

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية الملازم أول، أحمد بن سعيد آل عدالة، أحد منسوبي حرس الحدود بالجبيل، إلى رتبة "نقيب".

وأعرب النقيب "آل عدالة" عن سعادته بالترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنّئ "آل عدالة" على الترقية، متمنية له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

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"آل عدالة" إلى رتبة "نقيب"
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية الملازم أول، أحمد بن سعيد آل عدالة، أحد منسوبي حرس الحدود بالجبيل، إلى رتبة "نقيب".

وأعرب النقيب "آل عدالة" عن سعادته بالترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنّئ "آل عدالة" على الترقية، متمنية له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:14 PM

"آل عدالة" إلى رتبة "نقيب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية الملازم أول، أحمد بن سعيد آل عدالة، أحد منسوبي حرس الحدود بالجبيل، إلى رتبة "نقيب".

وأعرب النقيب "آل عدالة" عن سعادته بالترقية، وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنّئ "آل عدالة" على الترقية، متمنية له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,560
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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