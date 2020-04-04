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"فيفا" يؤجِّل مباريات المنتخبات خلال شهر يونيو

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو بعد الاجتماع الأول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

وفي التفاصيل، قال الاتحاد الدولي في بيانه: "وافق فريق عمل فيفا للاتحادات القارية بالإجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو أمس. كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو".

وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021 اقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العُمر للاعبين الذين وُلدوا بعد 1 يناير 1997، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يؤجِّل مباريات المنتخبات خلال شهر يونيو
سبق

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو بعد الاجتماع الأول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

وفي التفاصيل، قال الاتحاد الدولي في بيانه: "وافق فريق عمل فيفا للاتحادات القارية بالإجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو أمس. كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو".

وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021 اقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العُمر للاعبين الذين وُلدوا بعد 1 يناير 1997، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:12 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:56 AM

"فيفا" يؤجِّل مباريات المنتخبات خلال شهر يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو بعد الاجتماع الأول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

وفي التفاصيل، قال الاتحاد الدولي في بيانه: "وافق فريق عمل فيفا للاتحادات القارية بالإجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو أمس. كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو".

وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021 اقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العُمر للاعبين الذين وُلدوا بعد 1 يناير 1997، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

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