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مستشار أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

أكد ضرورة تذكّر تضحيات الرجال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان

رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة.

وتناول في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني، مراحل تأسيس وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والمسيرة المباركة لأبنائه الملوك البررة من بعده، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقال "ابن فويز": هذه المناسبة العزيزة تذكّر تضحيات الرجال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان القائم على كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، منهجًا ودستورًا لهذه البلاد الغالية.

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مستشار أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
سبق

رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة.

وتناول في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني، مراحل تأسيس وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والمسيرة المباركة لأبنائه الملوك البررة من بعده، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقال "ابن فويز": هذه المناسبة العزيزة تذكّر تضحيات الرجال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان القائم على كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، منهجًا ودستورًا لهذه البلاد الغالية.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
04:03 PM

مستشار أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

أكد ضرورة تذكّر تضحيات الرجال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، سحمي بن شويمي بن فويز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة.

وتناول في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني، مراحل تأسيس وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والمسيرة المباركة لأبنائه الملوك البررة من بعده، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقال "ابن فويز": هذه المناسبة العزيزة تذكّر تضحيات الرجال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان القائم على كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، منهجًا ودستورًا لهذه البلاد الغالية.

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