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فريق بحثي من مدينة "عبدالعزيز للعلوم والتقنية" يزور "تطوير المناطق الجبلية" بجازان

ناقش زراعة البُن بالمنطقة.. وتم جمع بذور مختلفة من المزارع النموذجية

استقبل محمد بن قاسم واصلي، المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المكلف، بمقر الهيئة أعضاء فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وضم الفريق كلاً من أستاذ البيئة النباتية المشارك الدكتور علي عبدالرحمن نمازي، وأستاذ البيئة النباتية المساعد الدكتور مبارك سهل آل مسلم، وأستاذ الهندسة البيئية المساعد الدكتور حسن يزيد الفيفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة زراعة البُن بالمنطقة، والتعرُّف على المزارع النموذجية لجمع بذور من أصناف مختلفة عدة.

وزار الفريق محطة التجارب الزراعية بالهيئة للتعرف على أصناف البُن من حيث الصنف والجودة، وطرق زراعتها، بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه أحمد حمادي.

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فريق بحثي من مدينة "عبدالعزيز للعلوم والتقنية" يزور "تطوير المناطق الجبلية" بجازان
سبق

استقبل محمد بن قاسم واصلي، المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المكلف، بمقر الهيئة أعضاء فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وضم الفريق كلاً من أستاذ البيئة النباتية المشارك الدكتور علي عبدالرحمن نمازي، وأستاذ البيئة النباتية المساعد الدكتور مبارك سهل آل مسلم، وأستاذ الهندسة البيئية المساعد الدكتور حسن يزيد الفيفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة زراعة البُن بالمنطقة، والتعرُّف على المزارع النموذجية لجمع بذور من أصناف مختلفة عدة.

وزار الفريق محطة التجارب الزراعية بالهيئة للتعرف على أصناف البُن من حيث الصنف والجودة، وطرق زراعتها، بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه أحمد حمادي.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
11:10 PM

فريق بحثي من مدينة "عبدالعزيز للعلوم والتقنية" يزور "تطوير المناطق الجبلية" بجازان

ناقش زراعة البُن بالمنطقة.. وتم جمع بذور مختلفة من المزارع النموذجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محمد بن قاسم واصلي، المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المكلف، بمقر الهيئة أعضاء فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وضم الفريق كلاً من أستاذ البيئة النباتية المشارك الدكتور علي عبدالرحمن نمازي، وأستاذ البيئة النباتية المساعد الدكتور مبارك سهل آل مسلم، وأستاذ الهندسة البيئية المساعد الدكتور حسن يزيد الفيفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة زراعة البُن بالمنطقة، والتعرُّف على المزارع النموذجية لجمع بذور من أصناف مختلفة عدة.

وزار الفريق محطة التجارب الزراعية بالهيئة للتعرف على أصناف البُن من حيث الصنف والجودة، وطرق زراعتها، بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه أحمد حمادي.

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