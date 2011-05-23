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القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء بالرياض

ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء بالرياض
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
04:30 PM

القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء بالرياض

ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
4,957

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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