زوج مريضة تليف الكبد يناشد نقلها لـ"تخصصي" الرياض

ترقد حالياً بمستشفى النور بمكة وحالتها سيئة

ناشد زوج مريضة ترقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، المسؤولين بوزارة الصحة مساعدته بنقل زوجته من مستشفى النور إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تعاني من تليف في الكبد من النوع C وبحاجة ماسة لزراعة كبد بشكل عاجل.



وقال زوج المريضة أشواق وديع رادين: تعاني زوجتي من مرض تليف الكبد من النوع C منذ نحو عشر سنوات، غير أنه وصل المرض بها إلى مراحل متقدمة خلال الأيام الماضية، أدخلت على أثره الثلاثاء الماضي مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ولاتزال ترقد في العناية المركزة بذات المستشفى، تاركةً خلفها أسرة تعيش الأمرين؛ مرضها وفقدها وغيابها عن المنزل".



وأضاف: لعدم وجود قسم زراعة كبد في مستشفى النور طالبنا بتحويلها وإحالتها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، برقم الإحالة 381033، غير أنه لم يتلق المستشفى رداً حتى الآن، على الرغم من وجود موعد لها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والمقرر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.



وأشار إلى أنه بحسب ما أفاده الأطباء فإن إمكانية علاجها متوفر بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مناشداً المسؤولين في الصحة، نقل زوجته بصورة عاجلة، لا سيما وأن حالتها الصحية سيئة.