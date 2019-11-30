"الهويمل" يحتفل بزواج ابنه "عبدالله"

احتفل فهد بن محمد الهويمل، بزواج ابنه "عبدالله"، على كريمة فهد بن عبدالله القميش، في محافظة الرين.



حضر الحفلَ جمعٌ غفير من الأقارب والأصدقاء، الذين قدّموا له التهاني والتبريكات.



"سبق" تهنئ العروسين وتتمنّى لهما حياةً سعيدة.