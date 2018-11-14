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العراق.. الإطاحة بخلية لـ"داعش" مكونة من 14 إرهابياً

المقبوض عليهم ملاحقون قضائياً

قبضت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، على خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من على 14 عنصراً، في ناحية بادوش التابعة لمحافظة نينوى.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي بأنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مجموعة من الإرهابيين بإحدى قرى ناحية بادوش، شرعت قوى مشتركة من جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع استخبارات وزارة الدفاع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة في بعض أقضية المحافظة".

وأوضح المركز أن "القوات تمكّنت بعملية نوعية من القبض على 14 عنصراً تابعين لتنظيم داعش ممن شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات تحرير المحافظة".

وأضاف أن الموقوفين كانوا ملاحقين بمذكرات قبض قضائية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. الإطاحة بخلية لـ"داعش" مكونة من 14 إرهابياً
سبق

قبضت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، على خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من على 14 عنصراً، في ناحية بادوش التابعة لمحافظة نينوى.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي بأنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مجموعة من الإرهابيين بإحدى قرى ناحية بادوش، شرعت قوى مشتركة من جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع استخبارات وزارة الدفاع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة في بعض أقضية المحافظة".

وأوضح المركز أن "القوات تمكّنت بعملية نوعية من القبض على 14 عنصراً تابعين لتنظيم داعش ممن شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات تحرير المحافظة".

وأضاف أن الموقوفين كانوا ملاحقين بمذكرات قبض قضائية.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:35 PM

العراق.. الإطاحة بخلية لـ"داعش" مكونة من 14 إرهابياً

المقبوض عليهم ملاحقون قضائياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، على خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من على 14 عنصراً، في ناحية بادوش التابعة لمحافظة نينوى.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي بأنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مجموعة من الإرهابيين بإحدى قرى ناحية بادوش، شرعت قوى مشتركة من جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع استخبارات وزارة الدفاع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة في بعض أقضية المحافظة".

وأوضح المركز أن "القوات تمكّنت بعملية نوعية من القبض على 14 عنصراً تابعين لتنظيم داعش ممن شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات تحرير المحافظة".

وأضاف أن الموقوفين كانوا ملاحقين بمذكرات قبض قضائية.

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