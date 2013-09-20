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إدارة "المجاهدين": إحباط 4 محاولات لنقل 31 من مخالفي أمن الحدود

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحيلوا لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان؛ بأن دوريات المجاهدين في محافظة فيفا بمنطقة جازان أحبطت أربع محاولات لنقل (31) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وقال "الكنعان": أسفر ذلك عن ضبط (4) مركبات والقبض على قائديها، وهم: مواطنان ومقيم وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأكد أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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إدارة "المجاهدين": إحباط 4 محاولات لنقل 31 من مخالفي أمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان؛ بأن دوريات المجاهدين في محافظة فيفا بمنطقة جازان أحبطت أربع محاولات لنقل (31) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وقال "الكنعان": أسفر ذلك عن ضبط (4) مركبات والقبض على قائديها، وهم: مواطنان ومقيم وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأكد أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:54 PM

إدارة "المجاهدين": إحباط 4 محاولات لنقل 31 من مخالفي أمن الحدود

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحيلوا لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان؛ بأن دوريات المجاهدين في محافظة فيفا بمنطقة جازان أحبطت أربع محاولات لنقل (31) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وقال "الكنعان": أسفر ذلك عن ضبط (4) مركبات والقبض على قائديها، وهم: مواطنان ومقيم وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأكد أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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