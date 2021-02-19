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"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاستمرار الأمطار على بعض المناطق

دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والالتزام بالتعليمات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين.

وتستمر السحب على مرتفعات مناطق "نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية"، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاستمرار الأمطار على بعض المناطق
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين.

وتستمر السحب على مرتفعات مناطق "نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية"، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
02:10 PM

"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاستمرار الأمطار على بعض المناطق

دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والالتزام بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين.

وتستمر السحب على مرتفعات مناطق "نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية"، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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