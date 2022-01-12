"شرطة جازان" تطيح بـ 3 مواطنين نقلوا 8 مخالفين لنظام أمن الحدود

أحيلوا لجهة الاختصاص.. و"الناقل ومساعداه" إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة مركز الفطيحة ألقت القبض على ثلاثة مواطنين، أحدهم نقل في مركبته ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمساندة مواطنَيْن في مركبة أخرى، وجرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل ومساعديه إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في جميع مناطق المملكة.