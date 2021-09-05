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أمير الجوف يستقبل وزير الموارد ويشهد توقيع 6 اتفاقيات و7 عقود تمويل لأبناء المنطقة

في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لخدمة أهالي المنطقة.

واستعرض خلال الاستقبال أعمال وبرامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مستمعًا من الوزير إلى شرح عن أبرز الخدمات والمبادرات، والدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع غير الربحي ورواد ورائدات الأعمال، وما حققه أبناء المنطقة من نجاحات وإنجازات لمشاريعهم التي بدأوها بفكرة، حتى أصبحت على أرض الواقع؛ معربًا عن تقديره لجهود الوزارة بالمنطقة لخدمة المستفيدين.

بعد ذلك شهد أمير المنطقة توقيع 6 مذكرات تفاهم للتعاون بين عدد من الجهات لخدمة المستفيدين بالمنطقة وتطوير التنسيق والأداء؛ منها 4 مذكرات بين فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة وكل من جامعة الجوف وأمانة المنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية بمنطقة الجوف، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية وكل من غرفة الجوف وجمعية تواد للتنمية الأسرية.

كما شَهِد توقيع 7 عقود تمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية و7 مستفيدين من أبناء وبنات المنطقة؛ لتوفير تمويل بقيمة 2.227.000 ريال لأنشطة المستفيدين في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى وأعمال نجارة وعيادة أسنان.

حضر الاستقبال ومراسم التوقيع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

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أمير الجوف يستقبل وزير الموارد ويشهد توقيع 6 اتفاقيات و7 عقود تمويل لأبناء المنطقة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لخدمة أهالي المنطقة.

واستعرض خلال الاستقبال أعمال وبرامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مستمعًا من الوزير إلى شرح عن أبرز الخدمات والمبادرات، والدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع غير الربحي ورواد ورائدات الأعمال، وما حققه أبناء المنطقة من نجاحات وإنجازات لمشاريعهم التي بدأوها بفكرة، حتى أصبحت على أرض الواقع؛ معربًا عن تقديره لجهود الوزارة بالمنطقة لخدمة المستفيدين.

بعد ذلك شهد أمير المنطقة توقيع 6 مذكرات تفاهم للتعاون بين عدد من الجهات لخدمة المستفيدين بالمنطقة وتطوير التنسيق والأداء؛ منها 4 مذكرات بين فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة وكل من جامعة الجوف وأمانة المنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية بمنطقة الجوف، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية وكل من غرفة الجوف وجمعية تواد للتنمية الأسرية.

كما شَهِد توقيع 7 عقود تمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية و7 مستفيدين من أبناء وبنات المنطقة؛ لتوفير تمويل بقيمة 2.227.000 ريال لأنشطة المستفيدين في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى وأعمال نجارة وعيادة أسنان.

حضر الاستقبال ومراسم التوقيع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
02:01 PM

أمير الجوف يستقبل وزير الموارد ويشهد توقيع 6 اتفاقيات و7 عقود تمويل لأبناء المنطقة

في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لخدمة أهالي المنطقة.

واستعرض خلال الاستقبال أعمال وبرامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مستمعًا من الوزير إلى شرح عن أبرز الخدمات والمبادرات، والدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع غير الربحي ورواد ورائدات الأعمال، وما حققه أبناء المنطقة من نجاحات وإنجازات لمشاريعهم التي بدأوها بفكرة، حتى أصبحت على أرض الواقع؛ معربًا عن تقديره لجهود الوزارة بالمنطقة لخدمة المستفيدين.

بعد ذلك شهد أمير المنطقة توقيع 6 مذكرات تفاهم للتعاون بين عدد من الجهات لخدمة المستفيدين بالمنطقة وتطوير التنسيق والأداء؛ منها 4 مذكرات بين فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة وكل من جامعة الجوف وأمانة المنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية بمنطقة الجوف، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية وكل من غرفة الجوف وجمعية تواد للتنمية الأسرية.

كما شَهِد توقيع 7 عقود تمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية و7 مستفيدين من أبناء وبنات المنطقة؛ لتوفير تمويل بقيمة 2.227.000 ريال لأنشطة المستفيدين في مجالات بيع التمور والمحاماة وبيع الأدوات والأجهزة الطبية وأكاديمية رياضية ومقهى وأعمال نجارة وعيادة أسنان.

حضر الاستقبال ومراسم التوقيع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

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