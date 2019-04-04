النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة كاوست" تعرض حقائقها وأرقامها أمام وفد إعلامي سعودي

تحدث مسؤولوها عن أبرز الإنجازات البحثية وما حققته في التنمية الاقتصادية

زار اليوم وفد من نادي الإعلاميين السعوديين بجدة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في مقر حرمها الجامعي بمركز ثول شمال محافظة جدة، وذلك في زيارة تعريفية بمرافق الجامعة ومراكزها البحثية لدعم مبادرات الجامعة ومساهماتها في التنمية الوطنية والاقتصادية بالمملكة.

وشهدت جولة الإعلاميين داخل جامعة كاوست أهم مرافق الجامعة البحثية الرائدة مثل مكتبة كاوست ومعمل التصوير المرئي ومتحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، ومركز الإبداع وريادة الأعمال، إضافة إلى المعامل البحثية والمختبرات المركزية.

وعرض رئيس التطوير الجامعي في كاوست، هاني أشقر، قصة إنشاء جامعة الملك عبدالله ورؤيتها ورسالاتها وأهدافها الإستراتيجية ومراحل تطورها ونماء طلبتها وتراكم نسبة السعوديين من طلبة الماجستير والدكتوراه حتى وصلت في الوقت الحالي إلى 35٪.

وتطرق "أشقر" لأبرز الإنجازات البحثية لكاوست، وما حققته إدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية من براءات اختراع عبر حقائق وأرقام مثلت شاهداً حياً على تطور جامعة الملك عبدالله منذ تأسيسها قبل نحو عشرة أعوام وحتى الوقت الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة كاوست" تعرض حقائقها وأرقامها أمام وفد إعلامي سعودي
سبق

زار اليوم وفد من نادي الإعلاميين السعوديين بجدة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في مقر حرمها الجامعي بمركز ثول شمال محافظة جدة، وذلك في زيارة تعريفية بمرافق الجامعة ومراكزها البحثية لدعم مبادرات الجامعة ومساهماتها في التنمية الوطنية والاقتصادية بالمملكة.

وشهدت جولة الإعلاميين داخل جامعة كاوست أهم مرافق الجامعة البحثية الرائدة مثل مكتبة كاوست ومعمل التصوير المرئي ومتحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، ومركز الإبداع وريادة الأعمال، إضافة إلى المعامل البحثية والمختبرات المركزية.

وعرض رئيس التطوير الجامعي في كاوست، هاني أشقر، قصة إنشاء جامعة الملك عبدالله ورؤيتها ورسالاتها وأهدافها الإستراتيجية ومراحل تطورها ونماء طلبتها وتراكم نسبة السعوديين من طلبة الماجستير والدكتوراه حتى وصلت في الوقت الحالي إلى 35٪.

وتطرق "أشقر" لأبرز الإنجازات البحثية لكاوست، وما حققته إدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية من براءات اختراع عبر حقائق وأرقام مثلت شاهداً حياً على تطور جامعة الملك عبدالله منذ تأسيسها قبل نحو عشرة أعوام وحتى الوقت الحالي.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
10:01 PM

"جامعة كاوست" تعرض حقائقها وأرقامها أمام وفد إعلامي سعودي

تحدث مسؤولوها عن أبرز الإنجازات البحثية وما حققته في التنمية الاقتصادية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
962

زار اليوم وفد من نادي الإعلاميين السعوديين بجدة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في مقر حرمها الجامعي بمركز ثول شمال محافظة جدة، وذلك في زيارة تعريفية بمرافق الجامعة ومراكزها البحثية لدعم مبادرات الجامعة ومساهماتها في التنمية الوطنية والاقتصادية بالمملكة.

وشهدت جولة الإعلاميين داخل جامعة كاوست أهم مرافق الجامعة البحثية الرائدة مثل مكتبة كاوست ومعمل التصوير المرئي ومتحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، ومركز الإبداع وريادة الأعمال، إضافة إلى المعامل البحثية والمختبرات المركزية.

وعرض رئيس التطوير الجامعي في كاوست، هاني أشقر، قصة إنشاء جامعة الملك عبدالله ورؤيتها ورسالاتها وأهدافها الإستراتيجية ومراحل تطورها ونماء طلبتها وتراكم نسبة السعوديين من طلبة الماجستير والدكتوراه حتى وصلت في الوقت الحالي إلى 35٪.

وتطرق "أشقر" لأبرز الإنجازات البحثية لكاوست، وما حققته إدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية من براءات اختراع عبر حقائق وأرقام مثلت شاهداً حياً على تطور جامعة الملك عبدالله منذ تأسيسها قبل نحو عشرة أعوام وحتى الوقت الحالي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,179
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,444
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,163
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,047

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة