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"أرامكو" تُعلن تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين خلال بناء سجل الأوامر

بلغت قيمة الطرح الإجمالية 110.4 مليارات ريال أي ما يعادل 29.4 مليار دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن استلامها إشعارًا إلحاقيًّا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، (مدير الاستقرار السعري)؛ فيما يخص الطرح العام الأولى من أسهم المصدر (الطرح)، الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري، وممارسة مدير الاستقرار السعري لخيار الشراء.

وقدّم مدير الاستقرار السعري اليوم، إخطارًا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قِبَل المملكة العربية السعودية فيما يخص450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر (أسهم خيار الشراء) بسعر الطرح والبالغ 32 ريالًا لكل سهم (خيار الشراء).

ونظرًا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري؛ سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال؛ أي ما يعادل 29.4 مليار دولار.

ولتجنّب الشك؛ فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليونًا والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تُعلن تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين خلال بناء سجل الأوامر
سبق

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن استلامها إشعارًا إلحاقيًّا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، (مدير الاستقرار السعري)؛ فيما يخص الطرح العام الأولى من أسهم المصدر (الطرح)، الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري، وممارسة مدير الاستقرار السعري لخيار الشراء.

وقدّم مدير الاستقرار السعري اليوم، إخطارًا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قِبَل المملكة العربية السعودية فيما يخص450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر (أسهم خيار الشراء) بسعر الطرح والبالغ 32 ريالًا لكل سهم (خيار الشراء).

ونظرًا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري؛ سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال؛ أي ما يعادل 29.4 مليار دولار.

ولتجنّب الشك؛ فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليونًا والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:08 AM

"أرامكو" تُعلن تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين خلال بناء سجل الأوامر

بلغت قيمة الطرح الإجمالية 110.4 مليارات ريال أي ما يعادل 29.4 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن استلامها إشعارًا إلحاقيًّا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، (مدير الاستقرار السعري)؛ فيما يخص الطرح العام الأولى من أسهم المصدر (الطرح)، الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري، وممارسة مدير الاستقرار السعري لخيار الشراء.

وقدّم مدير الاستقرار السعري اليوم، إخطارًا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قِبَل المملكة العربية السعودية فيما يخص450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر (أسهم خيار الشراء) بسعر الطرح والبالغ 32 ريالًا لكل سهم (خيار الشراء).

ونظرًا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري؛ سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال؛ أي ما يعادل 29.4 مليار دولار.

ولتجنّب الشك؛ فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليونًا والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

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