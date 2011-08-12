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دماء على طريق "وج".. نزيف يتواصل بدهس رجل وامرأتين أسفل الجسر

حادث باشره المعنيون ونُقلوا للمستشفى.. لا إشارات أو مطبات وصهاريج مسرعة

لا يزال طريق وادي "وج" بالطائف، يسجل حوادث دهس للكثير من المشاة الذين يرغبون في قطع مساريْ الطريق، والذي تقع على جنباته العديد من المحلات والمراكز التجارية؛ بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

وكان ثلاثة من الوافدين الآسيويين (امرأتان ورجل) كانوا سويًّا ليل أمس، وأرادوا قطع طريق وادي "وج"، وتحديدًا من أسفل جسر الإعلام الواقع في منتصفه لحادث دهس من قِبَل إحدى المركبات؛ فيما تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج، بعد أن لحقت بهم إصابات قُدّرت بالمتوسطة.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت -في أوقات سابقة- عن خطورة طريق وادي "وج" الذي شَهِد الكثير من حوادث الدهس، التي خلّفت وفيات وإصابات؛ باعتباره من الطرق السريعة، وتسلكه صهاريج المياه بشكل مستمر وبسرعة عالية؛ حيث يخلو من الإشارات المرورية التي كانت قد أزيلت من عليه، بعد تطويره قبل عدة سنوات، كذلك خلوه من المطبات الصناعية؛ الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة إجراء الدراسات على الطريق لإلغاء خطورته، ووقف نزيفه للدماء؛ حيث إن جسور المشاة لا تكفي لحلّ المشكلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دماء على طريق "وج".. نزيف يتواصل بدهس رجل وامرأتين أسفل الجسر
سبق

لا يزال طريق وادي "وج" بالطائف، يسجل حوادث دهس للكثير من المشاة الذين يرغبون في قطع مساريْ الطريق، والذي تقع على جنباته العديد من المحلات والمراكز التجارية؛ بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

وكان ثلاثة من الوافدين الآسيويين (امرأتان ورجل) كانوا سويًّا ليل أمس، وأرادوا قطع طريق وادي "وج"، وتحديدًا من أسفل جسر الإعلام الواقع في منتصفه لحادث دهس من قِبَل إحدى المركبات؛ فيما تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج، بعد أن لحقت بهم إصابات قُدّرت بالمتوسطة.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت -في أوقات سابقة- عن خطورة طريق وادي "وج" الذي شَهِد الكثير من حوادث الدهس، التي خلّفت وفيات وإصابات؛ باعتباره من الطرق السريعة، وتسلكه صهاريج المياه بشكل مستمر وبسرعة عالية؛ حيث يخلو من الإشارات المرورية التي كانت قد أزيلت من عليه، بعد تطويره قبل عدة سنوات، كذلك خلوه من المطبات الصناعية؛ الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة إجراء الدراسات على الطريق لإلغاء خطورته، ووقف نزيفه للدماء؛ حيث إن جسور المشاة لا تكفي لحلّ المشكلة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
09:19 AM

دماء على طريق "وج".. نزيف يتواصل بدهس رجل وامرأتين أسفل الجسر

حادث باشره المعنيون ونُقلوا للمستشفى.. لا إشارات أو مطبات وصهاريج مسرعة

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فهد العتيبي - الطائف
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8,477

لا يزال طريق وادي "وج" بالطائف، يسجل حوادث دهس للكثير من المشاة الذين يرغبون في قطع مساريْ الطريق، والذي تقع على جنباته العديد من المحلات والمراكز التجارية؛ بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

وكان ثلاثة من الوافدين الآسيويين (امرأتان ورجل) كانوا سويًّا ليل أمس، وأرادوا قطع طريق وادي "وج"، وتحديدًا من أسفل جسر الإعلام الواقع في منتصفه لحادث دهس من قِبَل إحدى المركبات؛ فيما تمت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج، بعد أن لحقت بهم إصابات قُدّرت بالمتوسطة.

يشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت -في أوقات سابقة- عن خطورة طريق وادي "وج" الذي شَهِد الكثير من حوادث الدهس، التي خلّفت وفيات وإصابات؛ باعتباره من الطرق السريعة، وتسلكه صهاريج المياه بشكل مستمر وبسرعة عالية؛ حيث يخلو من الإشارات المرورية التي كانت قد أزيلت من عليه، بعد تطويره قبل عدة سنوات، كذلك خلوه من المطبات الصناعية؛ الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة إجراء الدراسات على الطريق لإلغاء خطورته، ووقف نزيفه للدماء؛ حيث إن جسور المشاة لا تكفي لحلّ المشكلة.

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