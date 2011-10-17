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"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة

يقام يوم 27 أكتوبر الجاري.. ويشترط تأمين إلزامي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك الحديثة، يوم الأربعاء 21/ 3/ 1443هـ الموافق 27 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتفصيلاً، قالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك الحديثة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و20 يوماً للبضائع والسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.


ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك الحديثة، يوم الأربعاء 21/ 3/ 1443هـ الموافق 27 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتفصيلاً، قالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك الحديثة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و20 يوماً للبضائع والسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.


ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
10:30 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً علنياً لبيع "سيارات وبضائع منوعة" بجمرك الحديثة

يقام يوم 27 أكتوبر الجاري.. ويشترط تأمين إلزامي

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ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك الحديثة، يوم الأربعاء 21/ 3/ 1443هـ الموافق 27 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتفصيلاً، قالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك الحديثة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و20 يوماً للبضائع والسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.


ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

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