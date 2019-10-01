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شاهد.. "محمد بن نايف" يقدم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم"

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسأل الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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شاهد.. "محمد بن نايف" يقدم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم"
سبق

قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسأل الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:51 PM

شاهد.. "محمد بن نايف" يقدم واجب العزاء لأسرة اللواء "الفغم"

التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

A A A
متعب البقمي - جدة
27
25,456

قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسأل الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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