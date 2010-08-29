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"تعليم عفيف" يكمل جاهزيته لعودة الدراسة عن بُعد

18 ألف طالب وطالبة ينضمون للمقاعد الافتراضية غداً

أكملت إدارة تعليم عفيف استعداداتها وخططها التعليمية والإدارية لبداية العام الدراسي ١٤٤٢هـ، من خلال ترحيل الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية بمتابعة مدير التعليم والقيادات بالإدارة، استعداداً لعودة أكثر من ١٨ ألف طالب وطالبة غداً الأحد لعام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة تعليمهم عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

ومهنياً، تم عقد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات للتعامل مع "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ والتي أنشأتها وزارة التعليم، وأنهى قادة وقائدات المدارس إسناد جميع الجداول الدراسية في "منصة مدرستي"، وتحديث حسابات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في نظام نور.

وأكد مدير التعليم بعفيف سعيد بن مساعد الزهراني، لـ"سبق"، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي، بجاهزية عالية وسط جهود مبذولة من لجنة الاستعداد الدراسي بكل الإدارات والأقسام والمدارس بالإدارة، من برامج تدريبية وتقنية وحملات إعلامية بطرق العودة للدراسة عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية.

وأثنى "الزهراني على جهود وزارة التعليم التي تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة بعودة العام الدراسي عن بعد حرصاً على سلامة الجميع.

كما شدد على دور ولي الأمر الذي يعد شريكاً أساسياً مع المدرسة في نجاح العودة للدراسة ومتابعة أبنائه لمواصلة تعليميهم.

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"تعليم عفيف" يكمل جاهزيته لعودة الدراسة عن بُعد
سبق

أكملت إدارة تعليم عفيف استعداداتها وخططها التعليمية والإدارية لبداية العام الدراسي ١٤٤٢هـ، من خلال ترحيل الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية بمتابعة مدير التعليم والقيادات بالإدارة، استعداداً لعودة أكثر من ١٨ ألف طالب وطالبة غداً الأحد لعام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة تعليمهم عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

ومهنياً، تم عقد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات للتعامل مع "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ والتي أنشأتها وزارة التعليم، وأنهى قادة وقائدات المدارس إسناد جميع الجداول الدراسية في "منصة مدرستي"، وتحديث حسابات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في نظام نور.

وأكد مدير التعليم بعفيف سعيد بن مساعد الزهراني، لـ"سبق"، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي، بجاهزية عالية وسط جهود مبذولة من لجنة الاستعداد الدراسي بكل الإدارات والأقسام والمدارس بالإدارة، من برامج تدريبية وتقنية وحملات إعلامية بطرق العودة للدراسة عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية.

وأثنى "الزهراني على جهود وزارة التعليم التي تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة بعودة العام الدراسي عن بعد حرصاً على سلامة الجميع.

كما شدد على دور ولي الأمر الذي يعد شريكاً أساسياً مع المدرسة في نجاح العودة للدراسة ومتابعة أبنائه لمواصلة تعليميهم.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
07:14 PM

"تعليم عفيف" يكمل جاهزيته لعودة الدراسة عن بُعد

18 ألف طالب وطالبة ينضمون للمقاعد الافتراضية غداً

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فهد الغبيوي - عفيف
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أكملت إدارة تعليم عفيف استعداداتها وخططها التعليمية والإدارية لبداية العام الدراسي ١٤٤٢هـ، من خلال ترحيل الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية بمتابعة مدير التعليم والقيادات بالإدارة، استعداداً لعودة أكثر من ١٨ ألف طالب وطالبة غداً الأحد لعام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة تعليمهم عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

ومهنياً، تم عقد برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات للتعامل مع "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ والتي أنشأتها وزارة التعليم، وأنهى قادة وقائدات المدارس إسناد جميع الجداول الدراسية في "منصة مدرستي"، وتحديث حسابات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في نظام نور.

وأكد مدير التعليم بعفيف سعيد بن مساعد الزهراني، لـ"سبق"، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي، بجاهزية عالية وسط جهود مبذولة من لجنة الاستعداد الدراسي بكل الإدارات والأقسام والمدارس بالإدارة، من برامج تدريبية وتقنية وحملات إعلامية بطرق العودة للدراسة عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية.

وأثنى "الزهراني على جهود وزارة التعليم التي تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة بعودة العام الدراسي عن بعد حرصاً على سلامة الجميع.

كما شدد على دور ولي الأمر الذي يعد شريكاً أساسياً مع المدرسة في نجاح العودة للدراسة ومتابعة أبنائه لمواصلة تعليميهم.

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