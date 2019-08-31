ويشمل التنبيه: "أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان"، ويبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح سطحية على مكة.. حتى 8 مساء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه: "أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان"، ويبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 04:08 PM

"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح سطحية على مكة.. حتى 8 مساء الحالة تشمل "أضم والجموم والطائف والعرضيات والكامل"





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه: "أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان"، ويبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.