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تعليم صامطة ينظم لقاءً عن "تقييم السلامة في المباني التعليمية"

"الصميلي" يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبيئة المدرسية

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، على دور مديرات المدارس في إنجاح مهام فرق العمل في الرصد المبكر لكل ما يمثل خطورة على سلامة منسوبي المدرسة.

كما أكد أهمية الاهتمام بالبيئة المدرسية وتوفير بيئة آمنة وتطبيق كل قواعد السلامة.

وأشاد بجهود وحدة الأمن والسلامة بمتابعة سلامة وأمن المدارس.

جاء ذلك خلال لقاء "تقييم السلامة في المباني التعليمية" الذي نظمته وحدة الأمن والسلامة بقاعة التدريب بالشؤون التعليمية "بنات".

يهدف اللقاء إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تعميق القيم الوطنية، والحد من السلوكيات الخاطئة والتعريف بأهمية قياس السلامة في المباني التعليمية وإبراز جهود فرق الكشف أثناء الجولات.

والتعرف على مهام وواجبات مديرات المدارس في تحقيق السلامة داخل المدرسة، وعلى الحالات التي تستوجب إخلاء المباني التعليمية والتعريف بعقود الصيانة.

وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية "بنات" بمكتب تعليم صامطة، عائشة حسن عريبي، أن اللقاء استهدف أكثر من 180 مشاركة من مديرات المدارس ومنسقات الأمن والسلامة، واستمر لمدة يومين، مقدمة شكرها لمدير مكتب تعليم صامطة لدعمه لبرامج المكتب.

وذكرت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان، آمنة عيسى، أن اللقاء يأتي ضمن خطة إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم جازان لتنفيذ لقاءات خاصة بالسلامة المدرسية.

فيما تناولت مشرفة الأمن والسلامة انشراح الحسن، عرضاً مرئياً استعرضت فيه نتائج زيارات فرق الكشف ووضع الخطط العلاجية وخطط التحسين والتعريف بأدوار مديرات ومنسقات المدارس وواجباتهم في تحقيق السلامة داخل المباني التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم صامطة ينظم لقاءً عن "تقييم السلامة في المباني التعليمية"
سبق

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، على دور مديرات المدارس في إنجاح مهام فرق العمل في الرصد المبكر لكل ما يمثل خطورة على سلامة منسوبي المدرسة.

كما أكد أهمية الاهتمام بالبيئة المدرسية وتوفير بيئة آمنة وتطبيق كل قواعد السلامة.

وأشاد بجهود وحدة الأمن والسلامة بمتابعة سلامة وأمن المدارس.

جاء ذلك خلال لقاء "تقييم السلامة في المباني التعليمية" الذي نظمته وحدة الأمن والسلامة بقاعة التدريب بالشؤون التعليمية "بنات".

يهدف اللقاء إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تعميق القيم الوطنية، والحد من السلوكيات الخاطئة والتعريف بأهمية قياس السلامة في المباني التعليمية وإبراز جهود فرق الكشف أثناء الجولات.

والتعرف على مهام وواجبات مديرات المدارس في تحقيق السلامة داخل المدرسة، وعلى الحالات التي تستوجب إخلاء المباني التعليمية والتعريف بعقود الصيانة.

وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية "بنات" بمكتب تعليم صامطة، عائشة حسن عريبي، أن اللقاء استهدف أكثر من 180 مشاركة من مديرات المدارس ومنسقات الأمن والسلامة، واستمر لمدة يومين، مقدمة شكرها لمدير مكتب تعليم صامطة لدعمه لبرامج المكتب.

وذكرت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان، آمنة عيسى، أن اللقاء يأتي ضمن خطة إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم جازان لتنفيذ لقاءات خاصة بالسلامة المدرسية.

فيما تناولت مشرفة الأمن والسلامة انشراح الحسن، عرضاً مرئياً استعرضت فيه نتائج زيارات فرق الكشف ووضع الخطط العلاجية وخطط التحسين والتعريف بأدوار مديرات ومنسقات المدارس وواجباتهم في تحقيق السلامة داخل المباني التعليمية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
04:56 PM

تعليم صامطة ينظم لقاءً عن "تقييم السلامة في المباني التعليمية"

"الصميلي" يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبيئة المدرسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، على دور مديرات المدارس في إنجاح مهام فرق العمل في الرصد المبكر لكل ما يمثل خطورة على سلامة منسوبي المدرسة.

كما أكد أهمية الاهتمام بالبيئة المدرسية وتوفير بيئة آمنة وتطبيق كل قواعد السلامة.

وأشاد بجهود وحدة الأمن والسلامة بمتابعة سلامة وأمن المدارس.

جاء ذلك خلال لقاء "تقييم السلامة في المباني التعليمية" الذي نظمته وحدة الأمن والسلامة بقاعة التدريب بالشؤون التعليمية "بنات".

يهدف اللقاء إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تعميق القيم الوطنية، والحد من السلوكيات الخاطئة والتعريف بأهمية قياس السلامة في المباني التعليمية وإبراز جهود فرق الكشف أثناء الجولات.

والتعرف على مهام وواجبات مديرات المدارس في تحقيق السلامة داخل المدرسة، وعلى الحالات التي تستوجب إخلاء المباني التعليمية والتعريف بعقود الصيانة.

وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية "بنات" بمكتب تعليم صامطة، عائشة حسن عريبي، أن اللقاء استهدف أكثر من 180 مشاركة من مديرات المدارس ومنسقات الأمن والسلامة، واستمر لمدة يومين، مقدمة شكرها لمدير مكتب تعليم صامطة لدعمه لبرامج المكتب.

وذكرت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان، آمنة عيسى، أن اللقاء يأتي ضمن خطة إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم جازان لتنفيذ لقاءات خاصة بالسلامة المدرسية.

فيما تناولت مشرفة الأمن والسلامة انشراح الحسن، عرضاً مرئياً استعرضت فيه نتائج زيارات فرق الكشف ووضع الخطط العلاجية وخطط التحسين والتعريف بأدوار مديرات ومنسقات المدارس وواجباتهم في تحقيق السلامة داخل المباني التعليمية.

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