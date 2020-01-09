"ملحس".. أول فارسة سعودية تشارك بدورة الألعاب الأولمبية.. هنا التفاصيل

قالت: "فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية

استطاعت الفارسة السعودية دلما ملحس، أن تكون أول امرأة تمثل المملكة في دورة الألعاب الأولمبية.



و"ملحس‬" هي أول سعودية تشارك في دورة "الألعاب الأولمبية للشباب"، وهى ابنة الفارسة السعودية ‫أروى مطبقاني‬ أول سيدة سعودية تدخل عضوية الاتحادات الرياضية.



وأثناء مشاركة ملحس في الألعاب الأولمبية للشباب في العام 2010، استطاعت أن تفوز بميدالية برونزية في منافسات قفز الحواجز، بفئة الفردي، في سنغافورة.



وبدأت الفارسة السعودية بركوب الخيل في صغرها؛ إذ أوضحت أنها تمارس هذه الرياضة منذ أن مشت خطواتها الأولى.



الفارسة السعودية دلما ملحس شاركت في بطولات للفروسية حول العالم، وهاهي اليوم تشارك في مهرجان الدرعية للفروسية الذي تعتبره من أهم المشاركات لها؛ كونها تُقام على أرض بلدها السعودية، ومسابقة عالمية تتجه الأنظار لها.



وتقول دلما: "‏فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية‬ على أرض المملكة، فقد شاركت في كل بطولات العالم ولكن المشاركة في بطولة على أرض ‫السعودية‬ غير؛ حيث تمتد فعاليات مهرجان الفروسية في الدرعية لأسبوعين، والمنافسة قوية للغاية، وسأعمل بكل جهدي لتحقيق نتائج مشرفة.



ويُذكر أن ملحس انطلقت في مسيرة رياضة الفروسية حينما سافرت إلى إيطاليا، وبالتحديد العاصمة روما، وهي صغيرة. وحازت على الميدالية البرونزية، وفازت أيضًا بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في العام 2011.