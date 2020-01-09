النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ملحس".. أول فارسة سعودية تشارك بدورة الألعاب الأولمبية.. هنا التفاصيل

قالت: "فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية

استطاعت الفارسة السعودية دلما ملحس، أن تكون أول امرأة تمثل المملكة في دورة الألعاب الأولمبية.

و"ملحس‬" هي أول سعودية تشارك في دورة "الألعاب الأولمبية للشباب"، وهى ابنة الفارسة السعودية ‫أروى مطبقاني‬ أول سيدة سعودية تدخل عضوية الاتحادات الرياضية.

وأثناء مشاركة ملحس في الألعاب الأولمبية للشباب في العام 2010، استطاعت أن تفوز بميدالية برونزية في منافسات قفز الحواجز، بفئة الفردي، في سنغافورة.

وبدأت الفارسة السعودية بركوب الخيل في صغرها؛ إذ أوضحت أنها تمارس هذه الرياضة منذ أن مشت خطواتها الأولى.

الفارسة السعودية دلما ملحس شاركت في بطولات للفروسية حول العالم، وهاهي اليوم تشارك في مهرجان الدرعية للفروسية الذي تعتبره من أهم المشاركات لها؛ كونها تُقام على أرض بلدها السعودية، ومسابقة عالمية تتجه الأنظار لها.

وتقول دلما: "‏فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية‬ على أرض المملكة، فقد شاركت في كل بطولات العالم ولكن المشاركة في بطولة على أرض ‫السعودية‬ غير؛ حيث تمتد فعاليات مهرجان الفروسية في الدرعية لأسبوعين، والمنافسة قوية للغاية، وسأعمل بكل جهدي لتحقيق نتائج مشرفة.

ويُذكر أن ملحس انطلقت في مسيرة رياضة الفروسية حينما سافرت إلى إيطاليا، وبالتحديد العاصمة روما، وهي صغيرة. وحازت على الميدالية البرونزية، وفازت أيضًا بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في العام 2011.

الفارسة السعودية دلما ملحس دورة الألعاب الأولمبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملحس".. أول فارسة سعودية تشارك بدورة الألعاب الأولمبية.. هنا التفاصيل
سبق

استطاعت الفارسة السعودية دلما ملحس، أن تكون أول امرأة تمثل المملكة في دورة الألعاب الأولمبية.

و"ملحس‬" هي أول سعودية تشارك في دورة "الألعاب الأولمبية للشباب"، وهى ابنة الفارسة السعودية ‫أروى مطبقاني‬ أول سيدة سعودية تدخل عضوية الاتحادات الرياضية.

وأثناء مشاركة ملحس في الألعاب الأولمبية للشباب في العام 2010، استطاعت أن تفوز بميدالية برونزية في منافسات قفز الحواجز، بفئة الفردي، في سنغافورة.

وبدأت الفارسة السعودية بركوب الخيل في صغرها؛ إذ أوضحت أنها تمارس هذه الرياضة منذ أن مشت خطواتها الأولى.

الفارسة السعودية دلما ملحس شاركت في بطولات للفروسية حول العالم، وهاهي اليوم تشارك في مهرجان الدرعية للفروسية الذي تعتبره من أهم المشاركات لها؛ كونها تُقام على أرض بلدها السعودية، ومسابقة عالمية تتجه الأنظار لها.

وتقول دلما: "‏فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية‬ على أرض المملكة، فقد شاركت في كل بطولات العالم ولكن المشاركة في بطولة على أرض ‫السعودية‬ غير؛ حيث تمتد فعاليات مهرجان الفروسية في الدرعية لأسبوعين، والمنافسة قوية للغاية، وسأعمل بكل جهدي لتحقيق نتائج مشرفة.

ويُذكر أن ملحس انطلقت في مسيرة رياضة الفروسية حينما سافرت إلى إيطاليا، وبالتحديد العاصمة روما، وهي صغيرة. وحازت على الميدالية البرونزية، وفازت أيضًا بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في العام 2011.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
04:55 PM

"ملحس".. أول فارسة سعودية تشارك بدورة الألعاب الأولمبية.. هنا التفاصيل

قالت: "فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية

A A A
خلود غنام - الرياض
1
4,541

استطاعت الفارسة السعودية دلما ملحس، أن تكون أول امرأة تمثل المملكة في دورة الألعاب الأولمبية.

و"ملحس‬" هي أول سعودية تشارك في دورة "الألعاب الأولمبية للشباب"، وهى ابنة الفارسة السعودية ‫أروى مطبقاني‬ أول سيدة سعودية تدخل عضوية الاتحادات الرياضية.

وأثناء مشاركة ملحس في الألعاب الأولمبية للشباب في العام 2010، استطاعت أن تفوز بميدالية برونزية في منافسات قفز الحواجز، بفئة الفردي، في سنغافورة.

وبدأت الفارسة السعودية بركوب الخيل في صغرها؛ إذ أوضحت أنها تمارس هذه الرياضة منذ أن مشت خطواتها الأولى.

الفارسة السعودية دلما ملحس شاركت في بطولات للفروسية حول العالم، وهاهي اليوم تشارك في مهرجان الدرعية للفروسية الذي تعتبره من أهم المشاركات لها؛ كونها تُقام على أرض بلدها السعودية، ومسابقة عالمية تتجه الأنظار لها.

وتقول دلما: "‏فخورة بمشاركتي الأولى في ‫مهرجان الدرعية للفروسية‬ على أرض المملكة، فقد شاركت في كل بطولات العالم ولكن المشاركة في بطولة على أرض ‫السعودية‬ غير؛ حيث تمتد فعاليات مهرجان الفروسية في الدرعية لأسبوعين، والمنافسة قوية للغاية، وسأعمل بكل جهدي لتحقيق نتائج مشرفة.

ويُذكر أن ملحس انطلقت في مسيرة رياضة الفروسية حينما سافرت إلى إيطاليا، وبالتحديد العاصمة روما، وهي صغيرة. وحازت على الميدالية البرونزية، وفازت أيضًا بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في العام 2011.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,574
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,821
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,819

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة