شاهد .. جماهير النصر والهلال تزحف نحو مدرجات ملعب الملك فهد

تصوير: ماجد البقمي: امتلأت جنبات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بجماهير فريقي النصر والهلال استعداداً للمواجهة المرتقبة بينهما عند الثامنة وأربعين دقيقة من مساء اليوم ضمن الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوافدت الجماهير منذ عصر اليوم حيث تم فتح بوابات الدخول عند الساعة الرابعة عصراً.

وستشهد المباراة تيفو من جماهير الناديين الذين بادروا بشراء جميع تذاكر المواجهة المرتقبة.