حار نهاراً معتدل ليلاً.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": هنا أمطار وبَرَد

أجواء لطيفة في ساعات الفجر الأخيرة على معظم المناطق عدا المرتفعات

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، طقساً حاراً نهاراً معتدلاً ليلاً ولطيفاً في ساعات الفجر الأخيرة على معظم المناطق عدا المرتفعات معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وسلطنة عُمان واليمن".