"التجارة" تُنفّذ 1461 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري بالشرقية

على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية وتم رصد 447 مخالفة

نفّذت الفِرَق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر نوفمبر الحالي، 1461 جولة تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، نتج عنها رصد 447 مخالفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التجاري التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية؛ بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدَمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، عمومَ المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي تستمر حتى 16 فبراير 2022م.