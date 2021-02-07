"السيسي": أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية
أكد حرص بلاده على دعم التعاون العربي
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، التأكيد أن أمن الخليج هو أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، وأن أمن بلاده من أمن دول الخليج.
وقال "السيسي" خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "إن مبادئ السياسة المصرية تهدف إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
من ناحيه، أشاد "الحجرف" بالدور الإستراتيجي والمحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن جميع قضايا الأمة العربية.
"السيسي": أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-07
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، التأكيد أن أمن الخليج هو أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، وأن أمن بلاده من أمن دول الخليج.
وقال "السيسي" خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "إن مبادئ السياسة المصرية تهدف إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
من ناحيه، أشاد "الحجرف" بالدور الإستراتيجي والمحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن جميع قضايا الأمة العربية.
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:19 PM
"السيسي": أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، التأكيد أن أمن الخليج هو أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، وأن أمن بلاده من أمن دول الخليج.
وقال "السيسي" خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: "إن مبادئ السياسة المصرية تهدف إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
من ناحيه، أشاد "الحجرف" بالدور الإستراتيجي والمحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن جميع قضايا الأمة العربية.