"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين
متحدث "الصحة" شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير حتى بعد ارتفاع نسب التحصين
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.
وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.
"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-19
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.
وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
04:00 PM
"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين
متحدث "الصحة" شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير حتى بعد ارتفاع نسب التحصين
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.
وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.