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"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين

متحدث "الصحة" شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير حتى بعد ارتفاع نسب التحصين

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.

وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.

وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
04:00 PM

"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين

متحدث "الصحة" شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير حتى بعد ارتفاع نسب التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,367

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.

وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.

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