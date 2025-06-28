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حق أصيل للسعودية .. لماذا يجلس ولي العهد جوار رئيس قمة مجموعة العشرين؟

المملكة تستضيف دورة 2020

يلفت الانتباه في جميع الصور الملتقطة لجلسات ولقاءات قادة قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، مجيء ترتيب موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جوار رئيس القمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باعتبار اليابان هي الدولة المستضيفة للقمة الرابعة عشرة الحالية، وموقع ولي العهد هو حق أصيل وليس مكتسباً للسعودية بموجب مشاركتها الحالية في إدارة مجموعة العشرين مع اليابان؛ الرئيسة الحالية للمجموعة، والأرجنتين التي رأستها الدورة الماضية.

ويفرض نظام إدارة مجموعة العشرين على إدارتها من قبل ثلاث دول تتشكّل من الدولة التي استضافت المجموعة الدورة الماضية، والدولة المستضيفة لدورتها الحالية، والدولة التي ستنظّمها الدورة المقبلة، وهي في حالة القمة الحالية السعودية، التي ستنظّم قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وتحديداً يومَي 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020.

ويضمن النظام الثلاثي لإدارة مجموعة العشرين استمرار تنظيم وإدارة شؤون المجموعة دون انقطاع؛ إذ إنها ليس لها مقراً رسمياً دائماً، أو هيئة موظفين، وإنما تعتمد في إدارتها على إدارة مشكّلة من الدول الثلاث المشكّلة لإدارتها في كل دورة، وهكذا بالنسبة لكل الدورات.

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حق أصيل للسعودية .. لماذا يجلس ولي العهد جوار رئيس قمة مجموعة العشرين؟
سبق

يلفت الانتباه في جميع الصور الملتقطة لجلسات ولقاءات قادة قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، مجيء ترتيب موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جوار رئيس القمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باعتبار اليابان هي الدولة المستضيفة للقمة الرابعة عشرة الحالية، وموقع ولي العهد هو حق أصيل وليس مكتسباً للسعودية بموجب مشاركتها الحالية في إدارة مجموعة العشرين مع اليابان؛ الرئيسة الحالية للمجموعة، والأرجنتين التي رأستها الدورة الماضية.

ويفرض نظام إدارة مجموعة العشرين على إدارتها من قبل ثلاث دول تتشكّل من الدولة التي استضافت المجموعة الدورة الماضية، والدولة المستضيفة لدورتها الحالية، والدولة التي ستنظّمها الدورة المقبلة، وهي في حالة القمة الحالية السعودية، التي ستنظّم قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وتحديداً يومَي 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020.

ويضمن النظام الثلاثي لإدارة مجموعة العشرين استمرار تنظيم وإدارة شؤون المجموعة دون انقطاع؛ إذ إنها ليس لها مقراً رسمياً دائماً، أو هيئة موظفين، وإنما تعتمد في إدارتها على إدارة مشكّلة من الدول الثلاث المشكّلة لإدارتها في كل دورة، وهكذا بالنسبة لكل الدورات.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:11 AM

حق أصيل للسعودية .. لماذا يجلس ولي العهد جوار رئيس قمة مجموعة العشرين؟

المملكة تستضيف دورة 2020

A A A
محمد صبح - الرياض
0
2,902

يلفت الانتباه في جميع الصور الملتقطة لجلسات ولقاءات قادة قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، مجيء ترتيب موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جوار رئيس القمة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باعتبار اليابان هي الدولة المستضيفة للقمة الرابعة عشرة الحالية، وموقع ولي العهد هو حق أصيل وليس مكتسباً للسعودية بموجب مشاركتها الحالية في إدارة مجموعة العشرين مع اليابان؛ الرئيسة الحالية للمجموعة، والأرجنتين التي رأستها الدورة الماضية.

ويفرض نظام إدارة مجموعة العشرين على إدارتها من قبل ثلاث دول تتشكّل من الدولة التي استضافت المجموعة الدورة الماضية، والدولة المستضيفة لدورتها الحالية، والدولة التي ستنظّمها الدورة المقبلة، وهي في حالة القمة الحالية السعودية، التي ستنظّم قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وتحديداً يومَي 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020.

ويضمن النظام الثلاثي لإدارة مجموعة العشرين استمرار تنظيم وإدارة شؤون المجموعة دون انقطاع؛ إذ إنها ليس لها مقراً رسمياً دائماً، أو هيئة موظفين، وإنما تعتمد في إدارتها على إدارة مشكّلة من الدول الثلاث المشكّلة لإدارتها في كل دورة، وهكذا بالنسبة لكل الدورات.

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