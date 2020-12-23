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إغلاق مستودع مخالف لتخزين المواد الغذائية داخل عمارة سكنية بمكة

إتلاف 8 أطنان من المواد الموجودة داخله وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية، موجوداً داخل عمارة سكنية، ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم ضبط المستودع المخالف وغير مرخص من البلدية، وتم رصد عدد من المخالفات بداخله، منها تخزين المواد الغذائية بتكدس، وسوء حفظ المواد الأولية، مبيناً أنه تم إتلاف 8 أطنان من المواد الموجودة داخل المستودع، إغلاقه وإكمال اللازم من قبل المراقبين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "المالكي"؛ استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة كافة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

أمانة العاصمة المقدسة

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إغلاق مستودع مخالف لتخزين المواد الغذائية داخل عمارة سكنية بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية، موجوداً داخل عمارة سكنية، ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم ضبط المستودع المخالف وغير مرخص من البلدية، وتم رصد عدد من المخالفات بداخله، منها تخزين المواد الغذائية بتكدس، وسوء حفظ المواد الأولية، مبيناً أنه تم إتلاف 8 أطنان من المواد الموجودة داخل المستودع، إغلاقه وإكمال اللازم من قبل المراقبين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "المالكي"؛ استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة كافة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
01:22 PM

إغلاق مستودع مخالف لتخزين المواد الغذائية داخل عمارة سكنية بمكة

إتلاف 8 أطنان من المواد الموجودة داخله وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية، موجوداً داخل عمارة سكنية، ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم ضبط المستودع المخالف وغير مرخص من البلدية، وتم رصد عدد من المخالفات بداخله، منها تخزين المواد الغذائية بتكدس، وسوء حفظ المواد الأولية، مبيناً أنه تم إتلاف 8 أطنان من المواد الموجودة داخل المستودع، إغلاقه وإكمال اللازم من قبل المراقبين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "المالكي"؛ استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة كافة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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