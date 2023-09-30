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"المعلمي" يلتقي بالمنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن

بحثا آخر التطورات على الساحة اليمنية وسبل تعزيز التعاون المشترك

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمنسق الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في اليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي بالمنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن
سبق

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمنسق الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في اليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
10:16 PM

"المعلمي" يلتقي بالمنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن

بحثا آخر التطورات على الساحة اليمنية وسبل تعزيز التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمنسق الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في اليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

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