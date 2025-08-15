النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن

ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة

افتتح المشرف العام على الشوؤن التنموية بمحافظة حفر الباطن ماجد القريني، أمس الأول، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع المكان مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها.

وتجول "القريني" داخل الموقع وتعرف على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع بن صلاح المزروع، أن افتتاح السينما في حفر الباطن يأتي ضمن خطط التوسع في افتتاح صالات السينما في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد افتتاح دور للسينما في تبوك وحفر الباطن، مشيراً إلى افتتاح دور إضافية في مناطق أخرى لتخدم جميع سكان المملكة.

وأكد حرص برنامج جودة الحياة على رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز فرص الترفيه والسياحة في جميع مناطق المملكة بصورة متوازنة مع احتياجات المواطنين والمقيمين.

محافظة حفر الباطن دار سينما

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن
سبق

افتتح المشرف العام على الشوؤن التنموية بمحافظة حفر الباطن ماجد القريني، أمس الأول، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع المكان مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها.

وتجول "القريني" داخل الموقع وتعرف على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع بن صلاح المزروع، أن افتتاح السينما في حفر الباطن يأتي ضمن خطط التوسع في افتتاح صالات السينما في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد افتتاح دور للسينما في تبوك وحفر الباطن، مشيراً إلى افتتاح دور إضافية في مناطق أخرى لتخدم جميع سكان المملكة.

وأكد حرص برنامج جودة الحياة على رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز فرص الترفيه والسياحة في جميع مناطق المملكة بصورة متوازنة مع احتياجات المواطنين والمقيمين.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:31 PM

افتتاح أول دار للسينما بحفر الباطن

ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
1
1,615

افتتح المشرف العام على الشوؤن التنموية بمحافظة حفر الباطن ماجد القريني، أمس الأول، أول دار سينما بالمحافظة بمجمع المكان مول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها.

وتجول "القريني" داخل الموقع وتعرف على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع بن صلاح المزروع، أن افتتاح السينما في حفر الباطن يأتي ضمن خطط التوسع في افتتاح صالات السينما في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد افتتاح دور للسينما في تبوك وحفر الباطن، مشيراً إلى افتتاح دور إضافية في مناطق أخرى لتخدم جميع سكان المملكة.

وأكد حرص برنامج جودة الحياة على رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز فرص الترفيه والسياحة في جميع مناطق المملكة بصورة متوازنة مع احتياجات المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,275
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة