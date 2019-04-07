"تعليم الشرقية" تكشف حقيقة نشوب حريق مدرسة بنات القطيف

"الباحص": لم يتم استدعاء الدفاع المدني وطالب بتحري المصداقية

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أنه لا صحة لما نُشِر في أحد المواقع الإلكترونية عن اندلاع حريق في أحد المدارس التابعة لمكتب "تعليم القطيف"، مشيراً إلى أن الحادثة مجرد تماسّ كهربائي بسيط صدر عنه رائحة دخان في الدور الأول.

وأضاف "الباحص"، في تصريحات لـ"سبق"، أن فرقة الأمن والسلامة بالمدرسة بادرت بإغلاق مفتاح الكهرباء الرئيسي، وتنفيذ خطة إخلاء ناجحة لكل الطالبات ومنسوبات المدرسة إلى نقطة التجمع الخارجية، وتم استدعاء فرقة التشغيل والصيانة بالإدارة، والتي باشرت الحالة ومعرفة مصدر الرائحة، وتم إصلاح الخلل الذي كان في فيش التكييف.

وأكد أن الوضع بالمدرسة آمن، ولا يستدعي القلق، كما أوصى المواقع الخبرية بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة والتقصي عن حقيقة وقوعها، ملمحاً بأنه لم يتم استدعاء فرقة الدفاع المدني، ولم يتم الاتصال بها كما تداول، وإنما عولجت الحالة بحمد لله دون أية أضرار بشرية أو مادية.