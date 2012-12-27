سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً ..وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجل 146,512 إصابة جديدة بكورونا و 1,692 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-26 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



وتفصيلاً ..وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 11:33 PM

الولايات المتحدة تسجل 146,512 إصابة جديدة بكورونا و 1,692 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 18,730,806 والوفيات 329,592 شخصًا





A A A





1 مشاركة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



وتفصيلاً ..وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.