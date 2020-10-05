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"الشرعية" تشن هجوما واسعاً على الحوثيين في مأرب.. وتحرر مواقع استراتيجية جديدة

سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الاثنين)، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شنّوا هجوماً من عدّة محاور تمكنوا على إثره من تحرير مواقع ومرتفعات إستراتيجية في منطقة رحبة ومناطق أخرى جنوب مأرب.

وبين المصدر أن المعارك التي جرت صباح اليوم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم الجيش اليمني.

وذكر المصدر أن المعارك تزامنت مع غارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير عربتين وعدد من الأطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.

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"الشرعية" تشن هجوما واسعاً على الحوثيين في مأرب.. وتحرر مواقع استراتيجية جديدة
سبق

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الاثنين)، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شنّوا هجوماً من عدّة محاور تمكنوا على إثره من تحرير مواقع ومرتفعات إستراتيجية في منطقة رحبة ومناطق أخرى جنوب مأرب.

وبين المصدر أن المعارك التي جرت صباح اليوم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم الجيش اليمني.

وذكر المصدر أن المعارك تزامنت مع غارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير عربتين وعدد من الأطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
07:11 PM

"الشرعية" تشن هجوما واسعاً على الحوثيين في مأرب.. وتحرر مواقع استراتيجية جديدة

سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الاثنين)، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شنّوا هجوماً من عدّة محاور تمكنوا على إثره من تحرير مواقع ومرتفعات إستراتيجية في منطقة رحبة ومناطق أخرى جنوب مأرب.

وبين المصدر أن المعارك التي جرت صباح اليوم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم الجيش اليمني.

وذكر المصدر أن المعارك تزامنت مع غارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير عربتين وعدد من الأطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.

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