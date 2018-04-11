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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقتَي الرياض والشرقية والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة ووسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحوّل مساءً الى شمالية بوجه عام بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقتَي الرياض والشرقية والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحوّل مساءً الى شمالية بوجه عام بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:07 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقتَي الرياض والشرقية والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة ووسط المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحوّل مساءً الى شمالية بوجه عام بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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