للعام الثاني.. "مركز الحوار الوطني" يشارك بأعمال القمة العالمية للتسامح بالإمارات

لإبراز جهود المملكة والمؤسسات الوطنية في تعزيز ونشر قِيَم التعايش والتلاحم

يشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في أعمال الدورة الثانية من القمة العالمية للتسامح، والتي ستبدأ صباح غد الأربعاء 13 نوفمبر 2019م، وينظّمها المعهد الدولي للتسامح، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "التسامح في ظل الثقافات المتعددة. تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وصولًا إلى عالم متسامح"، في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أن مشاركة المركز للعام الثاني في أعمال القمة العالمية للتسامح؛ تأتي امتدادًا لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، باعتباره مركزًا وطنيًّا معنيًّا بتعزيز قِيَم التعايش والسلام والتسامح والتلاحم الوطني؛ من خلال نشر ثقافة التعايش والحوار، وهي الثقافة التي تدعمها وتتبناها المملكة منذ عقود طويلة.

وقال الفوزان: إن القمة باتت محطة هامة للتلاقي والتباحث حول أهمية التسامح والسلام والتنوع في جميع مناحي الحياة؛ لافتًا إلى أن التسامح قيمةٌ إنسانيةٌ سامية، وسلوك حضاري، وضرورة مجتمعية، ووسيلة للتعايش الإيجابي بين البشر جميعًا؛ مشيرًا إلى أن تجمع هذا الحشد الكبير من المسؤولين وذوي القرار والمعنيين، يُعد فرصة لإحداث تغيير إيجابي يدعم ويعمّق مفهوم الحوار والتسامح ويرسّخ التعايش والسلام العالمي.

وأكد أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، يمتلك تجربة ثرية في مجال نشر وترسيخ قيم الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال، كما نفّذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز النقاط المشتركة بين كافة أطياف المجتمع، والتأكيد على إيجابية التنوع.

وأعرب "الفوزان" عن أمله في أن تخرج القمة برؤى عملية وتوصيات من شأنها أن تدعم صناع القرار في صياغة استراتيجيات فعالة ترسخ ثقافة التسامح والسلام والتنوع والتواصل الحضاري وقبول الآخر دون تمييز؛ لتحقيق الأمن والسلام للبشرية.

ويشارك المركز بعد غد الخميس، في فعالية "مجالس التسامح" بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية؛ لإبراز جهود المملكة في مجالات تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، وكذلك في المعرض المصاحب للقمة بجناح يُعرف من خلاله بمشاريعه ومبادراته، إضافة إلى مجموعة متنوعة من أبرز إصداراته المتعلقة بالتسامح والتنوع والتعايش السلمي وتعزيز الوسطية والاعتدال والتلاحم الوطني، وأيضًا يشارك في المعرض الفني المصاحب لأعمال القمة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية واللوحات التي تجسّد معنى التسامح والتعايش والسلام.