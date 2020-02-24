النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف المستوطنات في القدس المحتلة

دعت المجتمع الدولي إلى إلزام قوة الاحتلال بضرورة احترام التعهدات الدولية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.

وجدّدت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.

منظمة التعاون الإسلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف المستوطنات في القدس المحتلة
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.

وجدّدت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:45 PM

"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف المستوطنات في القدس المحتلة

دعت المجتمع الدولي إلى إلزام قوة الاحتلال بضرورة احترام التعهدات الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
237

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.

وجدّدت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,781
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,123
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,576
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,891

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة