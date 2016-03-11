جزائية تقود الاتفاق لإسقاط الشباب والعبور للمركز العاشر

تمكن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم من كسب نتيجة المباراة بهدف وحيد أمام ضيفه فريق الشباب التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طغت السلبية على شوط المباراة الأول وفي شوط المباراة الثاني تمكن لاعب الاتفاق فيليب كيش من إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 66. وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز السابع.

وستكون مباراة الاتفاق المقبلة ضمن الجولة 23 أمام فريق العدالة، أما الشباب فسيخوض لقاءه أمام فريق الوحدة بمكة المكرمة.