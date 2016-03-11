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جزائية تقود الاتفاق لإسقاط الشباب والعبور للمركز العاشر

تمكن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم من كسب نتيجة المباراة بهدف وحيد أمام ضيفه فريق الشباب التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طغت السلبية على شوط المباراة الأول وفي شوط المباراة الثاني تمكن لاعب الاتفاق فيليب كيش من إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 66. وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز السابع.

وستكون مباراة الاتفاق المقبلة ضمن الجولة 23 أمام فريق العدالة، أما الشباب فسيخوض لقاءه أمام فريق الوحدة بمكة المكرمة.

الاتفاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جزائية تقود الاتفاق لإسقاط الشباب والعبور للمركز العاشر
سبق

تمكن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم من كسب نتيجة المباراة بهدف وحيد أمام ضيفه فريق الشباب التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طغت السلبية على شوط المباراة الأول وفي شوط المباراة الثاني تمكن لاعب الاتفاق فيليب كيش من إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 66. وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز السابع.

وستكون مباراة الاتفاق المقبلة ضمن الجولة 23 أمام فريق العدالة، أما الشباب فسيخوض لقاءه أمام فريق الوحدة بمكة المكرمة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:48 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:01 PM

جزائية تقود الاتفاق لإسقاط الشباب والعبور للمركز العاشر

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
249

تمكن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم من كسب نتيجة المباراة بهدف وحيد أمام ضيفه فريق الشباب التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طغت السلبية على شوط المباراة الأول وفي شوط المباراة الثاني تمكن لاعب الاتفاق فيليب كيش من إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 66. وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز السابع.

وستكون مباراة الاتفاق المقبلة ضمن الجولة 23 أمام فريق العدالة، أما الشباب فسيخوض لقاءه أمام فريق الوحدة بمكة المكرمة.

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