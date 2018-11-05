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أمير الباحة يهنئ رئيس هيئة الرياضة بكأس آسيا للشباب

أكد أن هذا النجاح يسجل بمداد من الذهب لأبناء وطننا الغالي

هنأ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بمناسبة حصول منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن ١٩ عامًا على بطولة كأس آسيا للشباب ٢٠١٨م.

وأكد أمير المنطقة أن هذا النجاح يسجل بمداد من الذهب لأبناء وطننا الغالي، مشيدًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة "أيدها الله"، وهذا الإنجاز جزءٌ لا يتجزأ من إنجازات الوطن في شتى المجالات، داعيًا الله عز وجل أن تتواصل هذه الإنجازات والعطاءات لوطننا الغالي وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير الباحة يهنئ رئيس هيئة الرياضة بكأس آسيا للشباب
سبق

هنأ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بمناسبة حصول منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن ١٩ عامًا على بطولة كأس آسيا للشباب ٢٠١٨م.

وأكد أمير المنطقة أن هذا النجاح يسجل بمداد من الذهب لأبناء وطننا الغالي، مشيدًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة "أيدها الله"، وهذا الإنجاز جزءٌ لا يتجزأ من إنجازات الوطن في شتى المجالات، داعيًا الله عز وجل أن تتواصل هذه الإنجازات والعطاءات لوطننا الغالي وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
11:41 PM

أمير الباحة يهنئ رئيس هيئة الرياضة بكأس آسيا للشباب

أكد أن هذا النجاح يسجل بمداد من الذهب لأبناء وطننا الغالي

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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هنأ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بمناسبة حصول منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن ١٩ عامًا على بطولة كأس آسيا للشباب ٢٠١٨م.

وأكد أمير المنطقة أن هذا النجاح يسجل بمداد من الذهب لأبناء وطننا الغالي، مشيدًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة "أيدها الله"، وهذا الإنجاز جزءٌ لا يتجزأ من إنجازات الوطن في شتى المجالات، داعيًا الله عز وجل أن تتواصل هذه الإنجازات والعطاءات لوطننا الغالي وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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