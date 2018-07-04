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"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة الخريجين

ضمن مجموعة من الشروط المطلوبة.. وفترة استقبال الطلبات تبدأ 24 شوال

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، قائلاً: إن طالب الترشح لمجلس الإدارة عليه أن يستوفي الشروط الخاصة بذلك؛ وهي تعبئة النموذج الخاص بالرابطة المتوفر في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون لدى المترشح رؤية وتصور لما سيقدمه للرابطة، وأن يكون قد أمضى على حصوله على المؤهل في أحد برامج الهيئة أكثر من سنتين، إلى جانب إرفاق السيرة الذاتية من صفحة واحدة، مشيراً إلى أن فترة استقبال الطلبات من 24 شوال وحتى 9 ذي القعدة من العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي: أن رابطة خريجي برامج الهيئة هي إحدى المبادرات الرئيسية، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى الاندماج مع المجتمع، وهو محور من محاور التغيير التي تعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي من شأنها أن ترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة وخريجي برامجها.

وأشار إلى أن أعضاء الرابطة سيتمتعون بعدد من المميزات منها برنامج الخصومات ومكتب خدمة الأعضاء، والاستفادة من مكتبة هيئة التخصصات الصحية الإلكترونية، إلى جانب الأولوية في حجز المواعيد في الهيئة، وإبراز النجاحات المهنية للأعضاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة الخريجين
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، قائلاً: إن طالب الترشح لمجلس الإدارة عليه أن يستوفي الشروط الخاصة بذلك؛ وهي تعبئة النموذج الخاص بالرابطة المتوفر في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون لدى المترشح رؤية وتصور لما سيقدمه للرابطة، وأن يكون قد أمضى على حصوله على المؤهل في أحد برامج الهيئة أكثر من سنتين، إلى جانب إرفاق السيرة الذاتية من صفحة واحدة، مشيراً إلى أن فترة استقبال الطلبات من 24 شوال وحتى 9 ذي القعدة من العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي: أن رابطة خريجي برامج الهيئة هي إحدى المبادرات الرئيسية، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى الاندماج مع المجتمع، وهو محور من محاور التغيير التي تعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي من شأنها أن ترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة وخريجي برامجها.

وأشار إلى أن أعضاء الرابطة سيتمتعون بعدد من المميزات منها برنامج الخصومات ومكتب خدمة الأعضاء، والاستفادة من مكتبة هيئة التخصصات الصحية الإلكترونية، إلى جانب الأولوية في حجز المواعيد في الهيئة، وإبراز النجاحات المهنية للأعضاء.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
10:10 AM

"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة الخريجين

ضمن مجموعة من الشروط المطلوبة.. وفترة استقبال الطلبات تبدأ 24 شوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم لعضوية مجلس إدارة رابطة خريجي برامج الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، قائلاً: إن طالب الترشح لمجلس الإدارة عليه أن يستوفي الشروط الخاصة بذلك؛ وهي تعبئة النموذج الخاص بالرابطة المتوفر في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون لدى المترشح رؤية وتصور لما سيقدمه للرابطة، وأن يكون قد أمضى على حصوله على المؤهل في أحد برامج الهيئة أكثر من سنتين، إلى جانب إرفاق السيرة الذاتية من صفحة واحدة، مشيراً إلى أن فترة استقبال الطلبات من 24 شوال وحتى 9 ذي القعدة من العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي: أن رابطة خريجي برامج الهيئة هي إحدى المبادرات الرئيسية، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى الاندماج مع المجتمع، وهو محور من محاور التغيير التي تعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي من شأنها أن ترفع مستوى التواصل الفعال بين الهيئة وخريجي برامجها.

وأشار إلى أن أعضاء الرابطة سيتمتعون بعدد من المميزات منها برنامج الخصومات ومكتب خدمة الأعضاء، والاستفادة من مكتبة هيئة التخصصات الصحية الإلكترونية، إلى جانب الأولوية في حجز المواعيد في الهيئة، وإبراز النجاحات المهنية للأعضاء.

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