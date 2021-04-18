نجاح اختبارات الابتدائية.. وجاهزية تامة للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بـ"تعليم صبيا"

تأمين المعقمات والكمامات.. والمشرفون الصحيون يتفقدون الاحترازات بالمدارس

أعلنت إدارة تعليم صبيا نجاح اختبارات المرحلة الابتدائية في أسبوعها الأول، وجاهزيتها لاختبارات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الإدارة، وذلك لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة في 1200 مدرسة بنين وبنات، وذلك عبر منصة مدرستي، منهم 4116 طالبًا وطالبة في التعليم المستمر بجميع المراحل في 68 مدرسة. وتم تكليف قادة وقائدات المدارس بتشكيل لجان لإجراء الاختبارات على مدى أسبوعين.

وضمن طلاب التعليم العام يؤدي الاختبارات 1030 طالبًا وطالبة من التعليم الأهلي والأجنبي في 7 مدارس، منها 4 مدارس بنين، و3 مدارس بنات، وعدد 52 طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة، منهم 38 من طلاب وطالبات العوق السمعي، و14 طالبًا وطالبة من فئة العوق البصري بجميع المراحل.

وبدأت اختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث للسادس في الأول من رمضان من الساعة الثالثة ظهرًا لأكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة، فيما تنطلق اليوم الأحد السادس من رمضان الساعة الثانية عشرة والنصف اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، على أن تكون اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل يوم عشرين رمضان.

وعملت الشؤون التعليمية بالإدارة على توجيه نحو ٦٠٠ مشرف ومشرفة لمتابعة الاختبارات بمكاتب التعليم، وتفعيل الهاتف الإرشادي لاستقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور، ورفع التقارير اليومية عن الاختبارات لإدارة التعليم، مهيبة بالمعلمين والمعلمات إلى أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب، وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.

وقامت الشؤون المدرسية بتعميم دليل إجراءات التعامل مع فيروس كورونا على المدارس، صادر من مركز وقاية ومكافحة الأمراض المعدية، وتأمين المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية، وتكليف المشرفين الصحيين بزيارة المدارس لمتابعة تنفيذ الاحترازات، إضافة إلى مراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس.

من جانبه، وجّه مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة مع بداية الاختبارات، أكد فيها أن الإدارة والميدان التعليمي بكوادره يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم للطلاب والطالبات لضمان أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وأن ما سطّروه من قصص النجاح في منصة مدرستي كفيل بأن يجعلهم يدخلون اختباراتهم وهم واثقون من أنفسهم، مطمئنون إلى قدراتهم.

وأضاف بأن طلابنا وطالباتنا هم المورد الذي لا ينضب، والقوة التي يتكئ عليها مستقبل الوطن. مهيبًا بهم للاجتهاد والمزاحمة في طريق التفوق والتميز للالتحاق بقافلة التنمية، والمشاركة في مسيرة العطاء.

وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لأولياء الأمور الذين حملوا على عاتقهم أدوارًا كبيرة خلال مرحلة التعليم عن بعد، وثمّن استمرارهم في دعم أبنائهم وبناتهم أثناء الاختبارات، وتشجيعهم وحثهم على المثابرة.. مشيدًا بالدعم والمتابعة اليومية للاختبارات من قِبل معالي وزير التعليم ودعمه اللامحدود.