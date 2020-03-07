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"الخفافيش" تُقلق سكان "قمرية" الطائف.. والسكان يناشدون اتخاذ إجراءات

طيور مُفزعة تتكاثر حول مبنى مهجور والخوف من تفشي الأمراض

تسببت أفواج من طائر "الخُفاش" تتكاثر حول المبنى المهجور، والذي كان مقرًا في السابق لنادي وج الرياضي بحي القمرية، في نشوء القلق لدى السُكان المجاورين، في حين تزايدت بلاغاتهم للجهة المختصة، ويطلبون وجودهم للقضاء عليها؛ خوفًا من أن تُلحق بهم الضرر وذلك بنقلها لبعض الأمراض.

وقد رُصدت تلك "الخفافيش" ميتة، وتزيد أعدادها عند مقر النادي القديم، والذي أصبح بؤرة أمراض من تكاثر الخفافيش التي اتخذته مسكنًا لها، كذلك منبعًا للحشرات والكلاب الضالة.

أحد السُكان المجاورين رصد ذلك الواقع، مُناشدًا عبر "سبق" الأمانة في الطائف بمتابعة الموقع بعد البلاغ رقم 0000995371 الذي أورده لمكافحة الطيور والحيوانات العقورة في بلاغٍ على بلدي 940، لاتخاذ الإجراءات لتخليصهم من تلك الطيور المُفزعة وتكاثرها، خوفًا من أن تنقل أمراضًا لديهم قد يصعب علاجها.

الطائف الخفافيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخفافيش" تُقلق سكان "قمرية" الطائف.. والسكان يناشدون اتخاذ إجراءات
سبق

تسببت أفواج من طائر "الخُفاش" تتكاثر حول المبنى المهجور، والذي كان مقرًا في السابق لنادي وج الرياضي بحي القمرية، في نشوء القلق لدى السُكان المجاورين، في حين تزايدت بلاغاتهم للجهة المختصة، ويطلبون وجودهم للقضاء عليها؛ خوفًا من أن تُلحق بهم الضرر وذلك بنقلها لبعض الأمراض.

وقد رُصدت تلك "الخفافيش" ميتة، وتزيد أعدادها عند مقر النادي القديم، والذي أصبح بؤرة أمراض من تكاثر الخفافيش التي اتخذته مسكنًا لها، كذلك منبعًا للحشرات والكلاب الضالة.

أحد السُكان المجاورين رصد ذلك الواقع، مُناشدًا عبر "سبق" الأمانة في الطائف بمتابعة الموقع بعد البلاغ رقم 0000995371 الذي أورده لمكافحة الطيور والحيوانات العقورة في بلاغٍ على بلدي 940، لاتخاذ الإجراءات لتخليصهم من تلك الطيور المُفزعة وتكاثرها، خوفًا من أن تنقل أمراضًا لديهم قد يصعب علاجها.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
08:03 PM

"الخفافيش" تُقلق سكان "قمرية" الطائف.. والسكان يناشدون اتخاذ إجراءات

طيور مُفزعة تتكاثر حول مبنى مهجور والخوف من تفشي الأمراض

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فهد العتيبي - الطائف
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7,516

تسببت أفواج من طائر "الخُفاش" تتكاثر حول المبنى المهجور، والذي كان مقرًا في السابق لنادي وج الرياضي بحي القمرية، في نشوء القلق لدى السُكان المجاورين، في حين تزايدت بلاغاتهم للجهة المختصة، ويطلبون وجودهم للقضاء عليها؛ خوفًا من أن تُلحق بهم الضرر وذلك بنقلها لبعض الأمراض.

وقد رُصدت تلك "الخفافيش" ميتة، وتزيد أعدادها عند مقر النادي القديم، والذي أصبح بؤرة أمراض من تكاثر الخفافيش التي اتخذته مسكنًا لها، كذلك منبعًا للحشرات والكلاب الضالة.

أحد السُكان المجاورين رصد ذلك الواقع، مُناشدًا عبر "سبق" الأمانة في الطائف بمتابعة الموقع بعد البلاغ رقم 0000995371 الذي أورده لمكافحة الطيور والحيوانات العقورة في بلاغٍ على بلدي 940، لاتخاذ الإجراءات لتخليصهم من تلك الطيور المُفزعة وتكاثرها، خوفًا من أن تنقل أمراضًا لديهم قد يصعب علاجها.

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