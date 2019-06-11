"الترفيه": أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.
يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.
وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.
يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.
وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.
يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.
وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.
يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.
وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.