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"الترفيه": أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة

يحييها محمد عبده وخالد عبدالرحمن

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.

يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.

وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.

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"الترفيه": أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.

يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.

وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:19 PM

"الترفيه": أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة

يحييها محمد عبده وخالد عبدالرحمن

A A A
بدر العتيبي - القصيم
31
11,135

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة.

يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن.

وأكدت "الترفيه" أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,563
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,398
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,397
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,194

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