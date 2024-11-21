الرياض .. "فينا خير" تقيم فعالية لـ متلازمة داون بمشاركة الفرق التطوعية

"نوف بنت عبد الرحمن" تفقدت الأركان التوعوية والبرامج الترفيهية

برعاية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود، أُقيمت فعالية توعوية وترفيهية لأطفال متلازمة داون وأسرهم، وذلك يوم أمس الأربعاء بالحمراء مول بالرياض وبحضور شرفي من المستشار الشيخ عبدالعزيز الحسين - المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين الثقافية صاحب الأيادي البيضاء في المسؤولية الاجتماعية.

جاء ذلك بالشراكة المجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي قرطبة ومركز الأوائل لذوي الإعاقة ومركز سبار كيز بالحمراء مول وبتنفيذ من مبادرة "فينا خير" التي تضم العديد من الفرق التطوعية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني.

وقد شارك في فعالية ومبادرة فينا خير (ثمانية عشر ركنًا تعريفيًا) من مختلف التخصصات الاجتماعية والصحية والتطوعية والتشكيلية والتثقيفية للتعريف بأهمية التعايش المجتمعي ومعرفة حالات ذوي الإعاقة.

وقامت الأميرة والضيوف الكرام على الأركان التوعوية المشاركة وإقامة البرنامج الترفيهي والفقرات المتنوعة الشيقة على مسرح الفعالية والألعاب المختلفة وتوزيع الهدايا على المشاركين من أطفال متلازمة داون وأسرهم وتكريم الضيوف والمتطوعين والجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة من قِبل ضيوف الشرف.

وقد تحدّث المشرف العام على مبادرة "فينا خير" عبيد البرغش عن شكره لسمو الأميرة نوف التي تحب أن تُسمى وتلقب نفسها "أم المعاقين" فقد كان لحضورها بصمة وأثر كبير في نفوس أطفال متلازمة الداون وأسرهم ونهنئ جميع الجهات المشاركة من الرعاة والجهات الإعلامية والمراكز الاجتماعية والفرق التطوعية والمعارض المصاحبة وكل الحضور بنجاح المبادرة والفعالية بتكاتف الجميع.

فيما أعربت حصة الشهري "عضو مبادرة فينا خير" عن سعادة جميع الأعضاء بنجاح الفعالية والمبادرة التي أسعدت فئة غالية على المجتمع، وأوضحت الشهري أن مبادرة (فينا خير) في خدمة الجميع والشراكة المجتمعية مع جميع القطاعات لخدمة الوطن والمجتمع.

وشهدت الفعالية وجود شخصيات إعلامية ورموز وطنية واجتماعية لهم بصمتهم وأثرهم الكبير في خدمة المجتمع ومن أبرزهم الإعلامي القدير : جاسم العثمان التلفزيون السعودي عبدالله الأحمري المدير التنفيذي للجنة التنمية بحي قرطبة

وعبدالله العيسى "رئيس تحرير صحيفة خبر" وجيلاني الشمراني مدير تحرير صحيفة برق وضيدان العجمي المختص بحالات متلازمة الداون ورجل الأعمال عبدالله النخيفي الراعي الرسمي للمبادرة وعبدالإله العريني "متجر عرين العود" والمشرف على مركز سبار كيز ماجد العراج والشاعر الوطني سطام الراجحي وعدد من نجوم ومشاهير السوشيال ميديا وأهالي ذوي الإعاقة.